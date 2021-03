Han er repræsenteret på alle de største museer. Men dette værk har aldrig været vist før

Efter et langt liv i det stille skal Vincent van Goghs maleri ’Scène de rue à Montmartre’ på turné.

Maleriet fra 1887, en gadescene fra Rue Montmartre med vindmølle og spadserende, har været i samme families eje i mere end hundrede år, men bliver til marts sat på auktion hos Sotheby’s.

»Størstedelen af malerierne fra Montmartre-serien er i dag at finde på store, internationale museer, så det er ekstremt sjældent at finde et i private hænder, og især når det har været det samme sted i et århundrede«, siger Aurélie Vandevoorde, leder af Sotheby’s afdeling for impressionisme og moderne kunst i Paris til Art Newspaper.

Vincent van Gogh (1853-1890) var en hollandsk maler, der blandt andet virkede i Frankrig. Han er blandt de mest toneangivende kunstnere i det 19. århundredes europæiske kunst, hvor han nåede at have en enorm produktion trods sit korte liv. Han er repræsenteret på alle verdens største museer og i reproduktion på endnu flere køkken- og stuevægge.