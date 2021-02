To malerier skal under hammeren: Edvard Munchs værker får helt ny betydning under pandemien

I næste måned udbydes to værker af den verdensberømte norske maler Edvard Munch på auktion i London. Og ifølge en ekspert ved det britiske auktionshus Sotheby’s har interessen for den norske ’Skriget’-maler aldrig været større.

Det skriver The Guardian.

De to billeder, der kommer til salg, er et selvportræt fra 1926 samt værket ’Embrace on the Beach’, som blev malet til et børnehospital i 1904. Og tidspunktet for salget af de to værker kunne ikke have været mere velvalgt, mener Simon Shaw, der er næstformand for kunst i Sothesby’s.

»Den aktuelle pandemi i alle dens aspekter har været god for Munch, idet den skubber os tilbage til de emner, der var vigtige for ham, tilbage til selve livets kerne i alle dens rodede og lyriske øjeblikke. Det har tiltrukket folk til en større forståelse og værdsættelse af hans arbejde«, siger Simon Shaw til The Guardian.