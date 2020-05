Hold afstand!: 'Skriget' går i stykker, fordi publikum ånder på det

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det skal være slut med at stikke næsen helt hen til Edvard Munchs berømte maleri ’Skriget’ (med den norske titel ’Skrik’), hvis det står til en international gruppe af forskere, der har undersøgt, hvorfor malingen går i stykker på maleriet.

Munch malede fire udgaver af ’Skriget’, men det er Munchmuseets billede (det er fra 1910 og det sidste i serien), der er blevet undersøgt.

Museet har forsøgt at finde ud af, hvorfor især den del af maleriet, der engang var en kraftig gul i dag er omdannet til en lidt brækket hvid. Svaret, skriver The Guardian, er kombinationen af ånde og dårlig maling.

»Det viser sig, at i stedet for at bruge kadmiumsulfid, som han burde have gjort, så har han anvendt en uren udgave, der indeholdt klorid«, siger professor Koen Janssens fra universitetet i Antwerp, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Forskeren forklarer, at kvalitetskontrollen med kemiske produkter ikke var særlig høj i 1910, og at Munch givetvis ved en fejl har fået fingre i en maling af dårlig kvalitet, som derfor ikke holder farven særlig godt.

For at undersøge, hvad malingen bliver ødelagt af, har forskerholdet, der tæller medlemmer fra Brasilien, USA, Belgien og Italien, udsat billedet for en række påvirkninger.

I første omgang prøvede de at se, om lyset ødelagde farven, men det viste sig, at lys ikke har den store påvirkning. Til gengæld fandt de ud af, at det var ekstremt følsomt over for fugt.

Og her kommer de åndende museumsgæster ind i billedet.

I fremtiden går det simpelthen ikke længere at stikke hovedet helt tæt på mesterværket, der forsvinder mere og mere for hver gang vores fugtige ånde lægger sig over det.

Forskernes opdagelser vil Munchmuseet bruge, når de i løbet af næste år flytter til ny adresse i den norske hovedstad. Luftfugtigheden bliver sænket, og så skal maleriet, som forskerne siger med en coronavits til The Guardian - til at lære at holde afstand.

Forskerne mener, at mindst et af de andre udgaver af ’Skriget’ lider af samme type dårlig maling.