Edvard Munch kunne også lide at fotografere (især sig selv) Udstillingen ’The Experimental Self: Edvard Munch’s Photography’ omfatter ud over fotografier og film også en samling tryk. Både fotografierne og trykkene viser, hvordan Munch hele tiden eksperimenterer med det medie, han arbejder med

Meget kan man beskylde den norske maler Edvard Munch for, men ikke for at gøre sig selv og sine følelser til en privatsag, der slet ikke vedkom hans kunst. Selv når han stod bag et kamera, var han ofte foran kameraet. Han vedblev at være motivet, som hverken maleren eller fotografen Munch kunne sætte sig ud over.

Det kan man se bl.a. af det udvalg af fotografier af Munch, der lige nu vises i Scandinavia House: The Nordic Center in America, New York. Mange af dem er iscenesatte selvportrætter. Øverst til højre ses Munch med palet sammen med en model, og nederst har han fotograferet sig selv sammen med Rosa Meissner. Begge fra Warnemünde, 1907.

Denne trang til at spejle sig selv er ikke nok til at gøre fotografierne usædvanlige. Maleren, der fortolker, forvandler eller forvrænger den virkelighed, han maler, fornægter sig ikke, når han i stedet fotograferer den.

Da han i 1902 købte sit første fotoapparat, et Kodak Bull’s Eye, var det for at bruge disse fotografiske optagelser som skitser.

Foto: Munch Museum Edvard Munch på stranden med pensel og palet i 1907.

Hvad der var typisk for hans ekspressionistiske malerier, prøvede han at føre over i sine fotografier. På den måde kunne fotografen lære af maleren. Den ærlige og hudløst følsomme kunstner lader sig ikke styre af verden, som han ser den med sine øjne, men som han føler den med sit sind.

De udtryk for angst, han viser med sine urolige og bølgende strøg, oversætter han til et nyt sprog, det fotografiske. Derfor fremstår optagelserne ofte utydelige eller uskarpe. De var dele af en arbejdsproces. Det samme gælder det filmkamera, han anskaffede sig til at tage levende billeder med.

Selv virkningerne med et håndholdt kamera arbejder han med for at rykke optagelsen så meget ud af fokus, at den ser ud, som om den gengiver noget mere end virkeligheden.