Boganmeldelse: Påstand om, at dansk maleri var forlæg for Munchs berømte 'Skrik', er altså lige lovlig langt ude på landet Brendekildes maleri ‘Udslidt’ er fantastisk, men det har næppe inspireret Munchs ‘Skrik’, sådan som en ny bog ellers hævder.

Det er et af dansk kunsts mest dramatiske malerier: den udslidte landarbejder, der er faldet om på en stenet mark, og kvinden, der skriger på hjælp. Men om nogen hører hende, er et åbent spørgsmål, for H.A. Brendekilde, der malede ‘Udslidt’ i 1889, lader omgivelserne fremstå øde og trøstesløse.