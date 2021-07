Tal R's nye store, fede, farvemættede malerier er ganske vidunderlige

Hvad har huset, buret og vasen til fælles?

De er domesticeringsteknologier.

Et bur holder dyret adskilt fra det vilde og åbne. En vase er beholderen for den blomst, som er afskåret fra sit naturlige ophav, således at den ikke længere er natur, men er blevet kultur. Et hus er en beskyttende skal for mennesket, men også et sted, hvorfra mennesket fortæller sig selv som kultur.



Det er de tre motiver, Tal R får til at jazze rundt i nye store, fede, farvemættede og ganske vidunderlige malerier på Ordrupgaard under titlen ’Alene hjemme’. Dermed er den domesticerede kunsts yndlingsmedie, maleriet, en portal for at tale om netop domesticering – og så på Ordrupgaard, som i sig også bærer den borgelige fortælling om hjemmet og kunstsamlingen, som blev til et museum.



Det begynder dog lidt mere – skal vi sige uddateret – med en vilter og lidt 2003-agtig salonophængning af kunstnerens papirværker med tryk og tegning i sort-hvide og i sjældne tilfælde farvelagte versioner af de samme fugl-i-bur-blomster-i-vaser-huse-set-udefra-motiver. Zaha Hadids kølige udstillingsrum river og trækker i Tal R’s tendens til det nuttede, men mødet mellem koldt og cute falder ikke ud til nogens fordel.