Fire kendte får store erstatninger efter forlig i aflytningsskandale

Samtidig med at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag fremlagde anden runde udflytninger, offentliggjorde Finansministeriet en 'erfaringsopsamling' fra første udflytningsrunde.

Den blev lanceret i 2015 og udflytter 3.900 arbejdspladser. Heraf er over 2.500 indtil videre blevet flyttet.

Overordnet peger rapporten på, at institutionernes drift under flytningen påvirkes negativt, men at der efterfølgende sker en gradvis normalisering. Få et overblik over erfaringerne her:

Gennemsnitligt angiver institutionerne, at produktiviteten og kvaliteten i løsningen af opgaver ligger på 2,62 på en skala fra 1-5. 3 angiver, at niveauet er uændret i forhold til før flytningen. 1 angiver, at niveauet er væsentligt under og 5 væsentligt over.