YouTube og Wikipedia danner fælles front mod konspirationsteorier

Månelandingen i 1969 har aldrig fundet sted, sygehuse er til for at gøre os mere syge, og uddannelsessystemet er til for at gøre os dummere. Og faktisk var det den amerikanske stat, der selv stod bag terrorangrebet 9/11.

Alt det er selvfølgelig konspiration. Men sammen med fake news og misinformation spredes den slags kreativ leg med sandheden hurtigere end nogensinde. Blandt andet gennem verdens mest populære videotjeneste YouTube.

Det har gennem de seneste år medført en massiv kritik mod Googles digitale videoplatform, hvor usandheder, løgne og konspirationsvideoer bliver spredt ud til folk.

Konspiration skal udfordres af alternative synspunkter

Men nu gør YouTube noget ved sagen. Det skriver det amerikanske nyhedsmedie The Verge.

I samarbejde med den digitale encyklopædi Wikipedia vil YouTube inden længe tilføje en kortere tekstboks under en række konspirationsvideoer på hjemmesiden med et link til Wikipedia. Det fortæller YouTubes administrerende direktør Susan Wojcicki.

»Når der er videoer, som fokuserer på noget, som er en konspiration, vil vi vise en ledsagende informationsenhed fra Wikipedia, der viser, at her er oplysninger om begivenheden«, sagde hun tirsdag aften i forbindelse med filmfestivalarrangementet South by Southwest.

Hun fortalte ikke, hvilke konkrete konspirationsteorier der er tale om, men understregede, at listen er »ganske udtømmende«.

Håbet er, at den nye informative tilføjelse vil bidrage til at nuancere konspirationerne gennem mere neutrale synspunkter og alternative indsigter.