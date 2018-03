112.000 familier stiger i skat, når licensen forsvinder Licensen er på vej ud. Fremover skal DR finansieres over skatten.

Mens langt de fleste slipper billigere i skat, når licensen i løbet af en årrække forsvinder, så kommer 112.000 familier til at betale mere i skat end de i dag betaler i licens.

Det er den liberale tænketank Cepos, som står bag regnestykket.

»Det drejer sig om ganske almindelige familier, hvor mor og far arbejder, og har et hjemmeboende barn over 18 år, der for eksempel er studerende og arbejder ved siden af. De får hævet skatten«, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra Cepos.

Regnestykket ser således ud:

I 2025 ville en husstand have betalt omkring 2.300 kroner om året i licens, hvis det nuværende system var fortsat. Fremover får hver enkelt skatteyder i stedet sænket deres personfradrag med knapt 3.000 kroner, hvilket betyder, at hver skatteyder kommer til at betale 1.100 kroner mere i skat om året.

»Hvis du har en husstand med tre medlemmer, som alle tjener mere end 46.000 kroner om året, så kommer familien til at betale tre gange 1.100 kroner eller 3.300 kroner mere om året for at se fjernsyn og høre radio. Det er en skattestigning på 900 kroner for familien samlet set«, siger Mads Lundby Hansen.

Skat skal erstatte licensen

Danske unge flytter i gennemsnit hjemmefra som 21-årige, viser tal fra Eurostat.

Regeringen og Dansk Folkeparti blev fredag enige om, at Danmarks Radios årlige tilskud skal beskæres med 20 procent, og i stedet for licens, skal pengene findes på »finansloven« via de almindelige skattebetalinger.

Cepos-økonomen har en ide til, hvordan alle kunne være sluppet billigere.

»Hvis licensen var blevet sænket med 15 procent eller 350 kroner om året, så var der ingen, som var steget i skat«, siger Mads Lundby Hansen.

Dansk Folkeparti, der har argumenteret for, at det var mere retfærdigt med skattebetaling end ens licens for alle, erkender over for Jyllands-Posten, at nogen kommer til at betale mere i skat fremover end, de betaler i licens.

»Samlet set har vi vurderet, at dette er den bedste metode«, siger gruppeformand Peter Skaarup (DF) til bladet.

Den gruppe, som får den største skattestigning er sortseerne, som ikke betaler licens i dag.