Ny undersøgelse i mediebranchen: Især studenter og praktikanter udsættes for sexchikane 10,6 procent af de deltagende i undersøgelsen har i løbet af de seneste 10 år været udsat for seksuelle krænkelser. Det indikerer et skævt hierarki med usunde vaner i mediebranchen, der bør fungere som et wake up-call, siger journalisternes formand.

Først blev den trukket tilbage efter kritik af rammerne. Så blev den udskudt. Og nu foreligger resultaterne så langt om længe af Journalistforbundets undersøgelse om overgreb og sexchikane i mediebranchen.

Spørgeskemaet har været sendt ud til cirka 18.000 medlemmer af journalisternes fagforening. Og lidt over 4.000 har svaret.

Af dem har 10,6 procent været udsat for seksuelle krænkelser i løbet af de seneste 10 år. Inden for det seneste år er det 4,7 procent af de adspurgte, som har oplevet krænkelser.

Markant flere kvinder end mænd har været udsat for krænkelser. 17,6 procent af kvinderne rapporterer om grænseoverskridende oplevelser, mens kun 2,4 procent af mændene har været udsat for dette.

Det er især studentermedhjælpere og praktikanter i mediebranchen, der er ofre for sexchikane og overgreb, fremgår det desuden af undersøgelsen.

Inden for de seneste 12 måneder har hver 10. studentermedhjælper og praktikant været udsat for krænkelser. I samme periode er det blandt fastsansatte 3,7 procent, der har oplevet krænkelser.

Der er dobbelt så mange, der bliver krænket af kollegaer som af ledere. De fleste af krænkelserne består af upassende verbale bemærkninger eller hentydninger og upassende fysisk kontakt i form af berøringer, omfavnelser eller kys. 17 procent har oplevet grove fysiske krænkelser i form af pres og seksuelle overgreb.

Tallene bekymrer Journalistforbundets formand, Lars Werge.

»Det ser ud til at være et mønster, at det ofte er ældre mænd i en form for mellemleder-position, der krænker yngre kvinder, og det indikerer et skævt hierarki og nogle vaner, der ikke er så sunde, som de bør være. Og her håber jeg, at undersøgelsen kan være et wake up-call på de enkelte arbejdspladser«, siger han til Politiken.

Selv om undersøgelsen på grund af svarprocenten ikke er statistisk sikker, påpeger formand Lars Werge, at Journalistforbundet aldrig har fået så mange besvarelser på en undersøgelse.

Journalistforbundet vil nu i samarbejde med praktikantvejlederne på medierne og de journaliststuderende sætte ekstra fokus på praktikanter og studentermedhjælperes forhold. Samtidig opfordrer Lars Werge medierne til at undersøge forholdene lokalt for at bidrage til at skabe et større overblik over problemernes omfang.

Længe undervejs

Journalistforbundets undersøgelse har været længe undervejs, da det oprindelige spørgeskema blev trukket tilbage, fordi forbundet fik kritik for at udarbejde undersøgelsen i samarbejde med Politiken.

Sideløbende med undersøgelsen af overgreb og sexchikane i mediebranchen har en ekstern advokatundersøgelse belyst anklager mod selve Journalistforbundet.

I november fortalte to tidligere studentermedhjælpere om sexchikane i dele af sekretariatet. Tre involverede medarbejdere, herunder direktøren, blev suspenderet, da en advokat blev sat til at undersøge sagen. Også i denne del af sagen fik Journalistforbundet kritik. Hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Mark Pedersen langede ud efter ledelsens håndtering af sagen.

Advokatundersøgelsen kunne ikke påvise sexchikane, men formand Lars Werge forklarede alligevel i slutningen af januar, at der have været »noget at komme efter«, og forbundet gav derfor en undskyldning til to tidligere ansatte, ligesom man fyrede en mellemleder.

»Vi er internt på vej med nogle retningslinjer for relationer mellem medarbejdere, for chikane og mobning. Og jeg håber, at det vil være noget, der kan inspirere andre«, siger Lars Werge.

Kun 23 procent har besvaret. Har det rodede forløb skadet undersøgelsen?

»Vi har hele tiden samarbejdet med instituttet Team Arbejdsliv. Og det er deres opfattelse, at selve undersøgelsen er god nok. Men det rodede forløb kan godt have haft som effekt, at nogle hundrede ikke har gidet at deltage i undersøgelsen«.