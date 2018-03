Finansminister afviser LA-krav om at ændre DR-aftale Når Joachim B. Olsen nu kræver ændring af sidste uges DR-aftale, sker det på fejlagtigt grundlag, siger finansminister Kristian Jensen (V).

Aftalen fra sidste uge om at spare 20 procent på DR og omlægge finansieringen fra licens til en skattefinansiering er god, som den er, og skal derfor ikke ændres.

Sådan lyder reaktionen fra finansminister Kristian Jensen (V), efter Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, fredag morgen har krævet, at aftalen bliver lavet om.

»Jeg kan godt lide Joachim, og jeg kan også godt lide, at han har hurtige meldinger. Og i fodboldsproget siger man jo, at man skal skyde på de chancer, der er, også selv om man engang imellem skyder forbi«, siger finansministeren.

Joachim B. Olsens krav kommer på baggrund af en ny analyse fra den borgerlige tænketank Cepos, der viser, at aftalen på lang sigt - efter 2025 - vil øge skattetrykket.

»Det er uacceptabelt og imod intentionen i den politiske aftale« siger Joachim B. Olsen således til Ritzau og tilføjer, at regeringen sammen med DF må få ændret aftalen.

Forkert grundlag

Men grundlaget er forkert, lyder det fra finansminister Jensen:

»Hans melding kommer på en forkert baggrund, fordi Cepos’ påstand er forkert. Vi sparer 20 procent på Danmarks Radio. To tredjedele kommer direkte tilbage til borgerne i form af lavere skat. Det er den virkning, der ligger i den periode, som der er truffet politisk beslutning om. Vi træffer en politisk beslutning frem i den periode, der er til 2025«, siger Kristian Jensen.

Han tilføjer, at det kun er, hvis Folketinget om nogle år, når vi nærmer os 2025, træffer beslutninger om det, at skattetrykket vil stige efter 2025 som konsekvens af omlægningen.

»Derfor kommer der ikke den situation, som Cepos siger, nemlig at man på et eller andet tidspunkt ender med at betale mere. Hvis man skulle gøre det, skulle det være fordi, politikere på et senere tidspunkt – for eksempel ved næste medieforlig – træffer nogle politiske beslutninger, men så er det jo deres valg. Det er helt fast beregningsteknisk, at vi laver økonomisk politik frem til 2025«, siger ministeren.

Så aftalen skal ikke laves om?

»Næ, aftalen er, at danskerne får en lavere skat, og at Danmarks Radio bliver fokuseret, og det, synes jeg, er glimrende. Hvad politikere vælger at gøre efter den periode, må Folketinget til den tid, i 2022-23 - tage stilling til«, svarer Kristian Jensen og tilføjer:

»Jeg går ud fra at Joachim på et tidspunkt ringer og vil have en snak med mig«.