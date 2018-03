Morten Helveg får ingen erstatning i Se og Hør-sag Den danske EU-parlamentariker får ingen godtgørelse i sag om ulovlig overvågning af Se og Hør.

EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen (R) får ingen godtgørelse, efter at han blev udsat for ulovlig overvågning af Se og Hør. Afgørelsen er faldet fredag ved Retten i Lyngby.

Morten Helveg Petersen havde krævet 250.000 kroner i kompensation, for at Se og Hør havde skaffet sig adgang til hans kreditkortoplysninger.

I stedet skal han nu betale sagens omkostninger på 170.000 kroner.

Retten fastslog i sin dom, at det ikke konkret var bevist, at Morten Helveg havde været udsat for en krænkelse, der kunne berettige godtgørelse.

Der blev desuden lagt vægt på, at det ikke var bevist, at den danske EU-politiker var blevet overvåget af tys-tys-kilden eller Se og Hør.

Det faktum, at den artikel, der blev skrevet om Morten Helveg i Se og Hør, allerede var researchet færdig, da journalisten fik kreditkortoplysningerne, ligger også til grund for rettens afgørelse.

Den danske EU-parlamentariker er den første af i alt 21 kendte til at få sit krav om godtgørelse i forbindelse med Se og Hør-sagen afgjort i retten.

Ud over Morten Helveg Petersen har skuespillerne Mads Mikkelsen og Casper Christensen samt musikproduceren Remee stævnet Aller Media, to tidligere chefredaktører og den såkaldte tys-tys-kilde

ritzau