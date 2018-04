Overblik: Her er regeringens medieudspil Medieudspil lægger blandt andet op til, at digitale medier momsfritages. Her er et overblik over udspillet.

Regeringen har torsdag lanceret et udspil til et medieforlig ved navn 'Nye medier, nye vaner, nye tider'. Her kan du blive klogere på udspillet fra regeringen, der skal gælde i perioden 2019 til 2023: Regeringen vil sælge 40 procent af TV2.

TV2-regionerne skal spare to procent om året de kommende fem år.

DR skal skære 20 procent af sit budget. Det skal blandt andet ske ved at lukke to af mediets i alt seks tv-kanaler.

Regeringen vil seksdoble public service-puljen, der i løbet af forligsperioden øges fra 35 millioner kroner årligt til omkring 220 millioner kroner årligt.

Når den gældende sendetilladelse til Radio24syv udløber ved udgangen af oktober 2019, genudbydes sendepladsen. Kanalen udbydes med en reduktion på 33 procent og mister dermed en tredjedel af sin bevilling.

En tv-kanal med kulturindhold og folkeoplysning samt en DAB-radiokanal med klassisk musik og kulturformidling skal sendes i udbud.

Digitale medier skal have samme momsfritagelse, som de trykte aviser får i dag.

Der etableres en pulje med henblik på støtte til distrikts- og ugeaviser på grund af mediernes betydning for nyhedsformidlingen i de lokale områder.

Iværksætterstøtten til nye trykte og elektroniske nyhedsmedier øges.

DR og TV2's nuværende forpligtelse til at købe dansk film ophæves. Samtidig øges den øvrige filmstøtte med i alt 120 millioner kroner årligt.

FM-radio lukkes, to år efter at 50 procent af lytningen er digital. Lukningen finder dog sted senest i 2021. Kilde: Kulturministeriet. ritzau