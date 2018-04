Korrespondent på finansloven: Puk Damsgård får livsvarig hædersydelse fra staten »Aldrig har jeg været så overrasket, beæret og stolt«, hedder det fra DR's mellemøst-korrespondent.

Sammen med tre andre har forfatter og korrespondent Puk Damsgård i dag modtaget den livsvarige hædersydelse fra Statens Kunstfond.

»Puk Damsgård formår stærkt og bevægende at fortælle de nære historier i det store«, lyder det blandt andet i begrundelsen.

»Det er det almindelige menneske på godt og ondt, der interesserer hende, fra de pakistanske kvinder i Waziristan, der stadig har drømme at drømme, selv om de lever det farligste sted i verden, til oprørerne og solen, der græder i Syrien«.

Og hæderen kom tilsyneladende bag på 39-årige Damsgård, der på sin facebook-side skriver:

»Aldrig har jeg været så overrasket, beæret og stolt. Jeg takker Statens Kunstfond og Legatudvalget for Litteratur for at finde mig værdig til en af de fineste anerkendelser en forfatter kan opnå«.

»Og sikke en inspiration til at fortsætte arbejdet med bøgerne. Tusind tak for ordene. Og ikke mindst tak til alle jer læsere, der hver uge deler jeres tanker, undren, nysgerrighed og spørgsmål med mig«.

Tidligere Cavling-vinder

Hædersydelser fra Statens Kunstfond gives til kunstnere, »der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstner«.

39-årige Puk Damsgård, der er uddannet journalist, bliver tildelt ydelsen for sit forfatterskab. Hun har blandt andre skrevet bøgerne 'Hvor solen græder: en fortælling fra Syrien' og 'Ser du månen, Daniel: 13 måneder som gidsel hos Islamisk Stat'.

Sidstnævnte blev udgivet i 2015, hvor Puk Damsgård også modtog Cavling-prisen.

Statens Kunstfonds livsvarige ydelse blev desuden givet til oversætter Jan Hansen, instruktør og kunstnerisk leder Bodil Alling og koreograf og danser Kitt Johnson.

Ydelsen reguleres efter modtagernes indkomst, og der kan maksimalt blive udbetalt 160.000 kroner om året før skat.