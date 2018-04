»Der kommer til at være ændringer for alle«: DR ændrer kurs for at nå unge I dag fremlægger DR en plan for, hvordan man radikalt vil ændre fokus fra flow-tv til de digitale tjenester. De unge falder nemlig fra hurtigere end nogensinde. Ekspert er i tvivl, om DR kan løfte opgaven med de nye økonomiske rammer.

Fra 2019 kommer Danmarks Radio til at ændre radikalt på måden, de laver tv. Fra at tænke tv-programmer til fjernsynskanalernes faste sendeplaner og efterfølgende lægge indholdet ud digitalt skal DR nu skabe indhold, der først og fremmest skal fungere på onlinetjenesten DRTV.

Direktør i DR Medier Henriette Marienlund kalder den kommende publiceringsplan for »den største ændring i DR siden monopolbruddet« og uddyber:

»Der kommer til at være ændringer for alle, der ser tv, lige meget hvor. Når vi begynder at tænke digitalt fra starten, vil hele tv-området blive gentænkt skridt for skridt – det gælder alt fra genrer og konkrete udsendelser til formater og greb«.

DR’s plan for 2019 For fremtiden skal alle DR’s programmer kunne stå alene digitalt. De store indsatsområder bliver dokumentar, nyheder, fiktion, kultur og børn. Det nye indhold skal være dansk, levende i tiden og spejle den virkelighed, danskerne kender. Fremtidige produktioner skal gerne være serielle, men behøver ikke være lige lange. I stedet for tanken om et ’primetime-program’ skal der hver dag være et A+-program, der rammer alle, et B-program, der er mere specialiseret, og et C-program, der er rettet mod de unge. Vis mere

Ændringen bliver blandt andet foretaget, fordi tal fra DR Medieforskning viser, at de 20-29-årige er gået fra at se 211 minutters tv i 2010 til 117 minutter i 2016 og kun 70 minutter i 2017. Samtidig har 30 procent af målgruppen slet ikke et fjernsyn i deres hjem.

Vi vil aldrig kunne tvinge folk til at se noget andet end det, de vil Henriette Marienlund, DR Medier

DR er dygtige til at nå de yngste seere med Ramasjang og Ultra, men de er nødt til at rette sig mere mod de unge voksne, hvis man fortsat skal være et public service-medie til alle. Henriette Marienlund mener, det ville være respektløst, hvis ikke man forsøger at nå de unge.

»Vi kan ikke forvente, at de unge skal se DR på samme måde som jeg eller min mor. Med den voksende generationskløft er det vigtigt, at vi stadig har noget at være sammen om. Et kulturfællesskab. Det er vores opgave som Danmarks Radio at skabe det«, siger hun.

Den nye publiceringsplan taler direkte ind i regeringens nylige medieudspil. Her står der, at DR skal tage afsæt i det øgede digitale brug og fokusere på problemet med generationskløften og en »formidlings- og distributionskrise«. Specielt de yngre generationer vælger nemlig meget aktivt, hvad de ser digitalt, i stedet for bare at tænde for fjernsynet.

I fremtiden skal DR derfor profilere indholdet stærkere, så det kan stå alene digitalt. Derudover vil man fokusere mere på indhold med afsæt i en dansk hverdag og virkelighed. Ifølge Henriette Marienlund vil man derfor se færre indkøbte programmer i fremtiden.

»Der vil stadig være udenlandsk indhold, men vi vil gøre os umage for, at det er virkelig relevant. Og så vil vi fokusere mere på europæiske og nordiske programmer, så vi bliver distinkte i markedet«, forklarer hun.

Det nye DR kommer til at øge indsatsen på fem områder: dokumentar, nyheder, fiktion, kultur og børn. Ordlyden er igen næsten identisk med medieudspillet, hvori der står, at »DR’s danske kvalitetsindhold skal skærpes inden for nyheder og aktualitet, kultur, børn og unge, uddannelse og læring«.

Når man læser publiceringsplanen, kan det virke, som om I bare gør præcis, hvad regeringen gerne vil have?

»Sådan oplever jeg det ikke. Vi lytter til alle, men jeg har, lige siden jeg begyndte som mediechef, haft de her indsatsområder som pejlemærker. Det er de områder, der skal udvikles og fokuseres på i forhold til en ny tid«, siger Henriette Marienlund.

Nyt DRTV

En af måderne, DR kommer til at ramme de unge bedre og individualisere den enkelte seers indhold, bliver med et helt nyt DRTV.

For fremtiden vil DRTV i stil med Netflix og YouTube holde øje med, hvad man ser og ud fra det forsøge at præsentere relevant indhold for den enkelte. Der vil stadig være en fast publiceringsplan, så man ved, at nye dokumentarer for eksempel kommer mandag, men ellers bliver indholdet hevet ud af den programplan, DRTV i dag præsenterer indholdet ud fra.

»Ved at stoppe flow-tankegangen bliver det nemmere at nå bredere ud. Det giver mulighed for at nørde mere inden for nogle bestemte emner, fordi vi kan ramme mere direkte. Derfor tror jeg også, seerne kommer til at føle, at vi bliver et bedre public service-medie«, siger Marienlund.

Men når I individualiserer DRTV, hvordan sikrer I så, at folk ikke kun ser det, de selv vil, men også bliver præsenteret for noget, der udvider deres horisont?