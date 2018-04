International rangliste: Drabet på Kim Wall påvirker vurderingen af pressens frihed i Danmark Ubådssagen påvirker vurderingen af Danmark, der normalt ligger højere på den internationale indeksering af 180 landes pressevilkår.

Danmark er gået fra en fjerdeplads til en niendeplads i The World Press Freedom Index, en rangliste der hvert år opgør graden af pressens frihed verden over.

Hovedårsagen til den dårligere danske placering er Peter Madsens drab på den svenske journalist Kim Wall.

»Det seneste år i Danmark var overskygget af den 30-årige svenske journalist Kim Walls død på en ubåd«, står der i den rapport, som Reporters Without Borders udgiver sammen med listen.

Drabet på Wall er desværre kun et af flere journalistdrab, der i 2017 har medvirket til, at det ellers meget trygge europæiske arbejdsmiljø ifølge Reporters Without Borders er blevet forværret.

The World Press Freedom Index er en rangering af 180 landes pressevilkår. Norge ligger igen i år som nummer et, mens sidstepladsen indtages af Nordkorea.