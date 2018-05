Kampen mod falske nyheder: Facebook vil give mere plads til troværdige medier og undertrykke dem, som folk ikke tror på

Det har længe været en hemmelighed, præcis hvordan Facebook prioriterer de mange historier, som dukker op på brugernes nyhedsvæg.

Men nu løfter Facebooks stifter og topchef Mark Zuckerberg en anelse af sløret.

På et møde med flere amerikanske medier har Zuckerberg fortalt, at Facebook er begyndt at tildele en højere placering på platformen til historier fra medier, som af brugerne bliver opfattet som troværdige. Omvendt nedprioriteres historier fra medier, som folk ikke har tiltro til, skriver flere medier.

For at kunne prioritere efter troværdighed har Facebook indsamlet data om, hvilke medier brugerne kender, og hvordan de vurderer troværdigheden af mediernes indhold. Præcis hvordan Facebook har indsamlet oplysningerne er uklart.

»Vi putter data ind i systemet, og det vil enten løfte eller undertrykke opslag, og vi vil øge intensiteten af det over tid«, sagde Mark Zuckerberg ifølge det amerikanske netmedie Buzzfeed.

»Vi mener, at vi har et ansvar for i højere grad at forhindre polarisering og skabe et fælles ståsted«.

Falske nyheder skal bekæmpes

Dette er blot det seneste intiativ fra Facebook i kampen mod falske nyheder på det sociale medie.

Siden det amerikanske præsidentvalg i 2016 har Facebook været under et massivt pres fra ikke mindst amerikanske politikere, der mener, at platformen i højere grad skal tage ansvar for det indhold, som bliver publiceret af brugerne på platformen.

Efter præsidentvalget kom det frem, at blandt andet professionelle russiske propagandakrigere har brugt Facebook og andre sociale medier til at sprede løgnhistorier om præsidentkandidaterne.

Falske nyheder på sociale medier har siden været et brandvarmt politisk emne og en demokratisk udfordring af varierende omfang i forbindelse med en række betydningsfulde valghandlinger i Europa det seneste år, blandt andet afstemningen om Storbritanniens medlemskab af EU i sommeren 2017.

Facebooks stifter meddelte også over for de amerikanske medier, at man fremover vil sætte flere ressourcer af til at bekæmpe falske nyheder.