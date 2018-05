En række museer byder ind på Mette Bocks nye radio- og tv-kanaler

Nye penge

Specialmuseerne lægger ikke skjul på, at de 80 millioner kroner årligt, der følger med de to nye kanaler – 30 til en ny radiokanal og 50 til en ny tv-kanal – vil falde på et knastørt sted. For museerne er som alle andre kulturinstitutioner udsat for en årlig besparelse på to procent i den offentlige støtte.

»Hvis vi skal overleve som kvalitetsleverandører, kræver det, at vi bliver bedre til at finansiere vores aktiviteter på anden vis. Og der er både den kommende public service-pulje og den nye radio- og tv-kanal oplagte. De kan være med til at finansiere noget af det, vi gør i forvejen«, siger Jane Sandberg.

Samtidig er museerne med den produktion, de allerede har, i stand til selv at skyde en masse indhold ind i de to kanaler. »Der er en eksisterende økonomi på museerne at læne sig op ad. Vi laver sådan set ikke andet end indhold, og derfor kunne vi med de to stationer skabe et bedre driftsgrundlag for det«, siger Jane Sandberg.

Public service-ekspert ved Københavns Universitet, Henrik Søndergaard, siger, at indholdsmæssigt giver det meget god mening med museerne.

Jeg vil gerne rose dem for at tænke ud af boksen Mette Bock (LA)

»Men jeg tror, der skal mere til. Noget, der fungerer i en museumskontekst, kan man ikke bare tage ud og så ramme mere bredt med det. Hvis de nye kanaler skal have succes, kræver det mere end bare at samle det, museerne laver i forvejen. Der skal en profil og et flow til, som kan appellere til mange«, siger han.

Kulturminister Mette Bock siger i en skriftlig kommentar, at hun »er glad for«, at specialmuseerne kan se kvaliteterne i den nye radiokanal og den nye tv-kanal.

»Jeg vil gerne rose dem for at tænke ud af boksen, og jeg håber netop, at et eventuelt udbud med en ny tv-kanal og radiokanal – og ikke mindst en større og bredere public service-pulje – kan afføde nye og innovative ideer. Som det fremgår af regeringens oplæg, er der ingen – bortset fra DR – som på forhånd er udelukket fra at kunne søge om midler i puljen«, udtaler ministeren.