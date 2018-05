15 museumsdirektører: Vi bryder radiotavsheden, kulturminister Vi museer betragter os selv som public service-leverandører i lige så høj grad som vogtere af kulturarven.

Kulturminister Mette Bock er glad for debat. Hun har i forbindelse med reformer på diverse af kulturens områder løbende inviteret kulturlivets aktører til at komme med forslag til, hvad reformerne skal indeholde. På museumsområdet fik debatten for alvor vind i sejlene sidste forår, da ministeren bebudede et nyt støttesystem til de danske museer, der modtager statslige midler.

Debatlysten kulminerede på et stormøde i januar i år, hvor ministeren også inviterede til workshops og dialogkaffe. Nu venter vi i branchen i spænding på, hvordan de mange udsagn bliver omsat til en ny støttestruktur.

Men knap var dialogkaffen blevet kold, før ministeren igen inviterede til debat. Denne gang gjaldt det medieområdet.

I Foreningen af Specialmuseer i Danmark har vi læst medieudspillet med udtalt interesse. For i forslaget gemmer sig en både spændende og oplagt mulighed for, at museerne i højere grad betragtes også som medier og dermed som aktører i netop dette felt.

5. april præsenterede ministeren regeringens medieudspil, hvor der for alvor skal forandres. I medieudspillet er der lagt op til både en ny radiokanal og en ny tv-kanal, der skal formidle kultur. I alt 80 mio. kr. er øremærket til disse to formål. Men til trods for at der følger penge med, så har regeringens udspil ifølge ministeren selv ikke afstedkommet den debat, som man ønsker sig i ministeriet.

I et debatindlæg i Politiken 3. maj konstaterer ministeren ligefrem, at der har været radiotavshed fra kulturens aktører. Hun går så langt som til at true med at trække forslaget tilbage.

Vi er levende optagede af at undersøge nye formidlingsformer og har masser af erfaringer i, hvordan vi målgruppesegmenterer, samarbejder med relevante parter uden for museet og skaber relevant indhold i samarbejde med vores mange gæster.

Vi anvender vores historiske samlinger til at skabe perspektiv og dybde, og vi forsøger at skabe relevante afsæt i vores samtids mest presserende problematikker og udvide vores gæsters horisonter ved at invitere til kritisk debat, refleksion og medskabelse. De fleste museer har i mange år haft journalistiske kompetencer i deres personale, og vi udkommer både på skrift, lyd og billeder med vores forskningsresultater. Både i faglige medier og sandelig også i bredere formater.

Se blot på, hvor ofte museumsgenereret stof fylder særligt i avisernes og radioernes kultursektioner.

Så, kære minister: Vi vil gerne støtte dig i at kæmpe videre for sagen. Den er god og vigtig, og du har i dit eget ressortområde kompetente og relevante aktører, som i et bredt samarbejde ønsker at indtage pladsen som producenter til både radio- og tv-kanal. Vi betragter os selv som public service-leverandører i lige så høj grad som vogtere af kulturarven. Vi arbejder nu videre for at undersøge muligheden for at etablere et produktionsselskab, som påtænker at ansøge om at komme i betragtning, når puljen etableres.