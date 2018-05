5 råd til at beskytte dit privatliv: Brug et falsk navn på sociale medier og spred dine digitale fodspor Tænkehandletanken Data Ethics giver fem konkrete råd til, hvordan man beskytter sit privatliv i en digital verden, hvor nettjenester i vidt omfang samler oplysninger om deres brugere.

Løbet er ikke kørt.

Godt nok er privatlivet ifølge eksperter og aktivister på vej til at dø i en digital verden, hvor Facebook og andre nettjenester samler alverdens oplysninger om deres brugere, som vi skriver i denne artikel.

Men der er stadig håb, hvis man spørger tænkehandletanken Data Ethics. Og brugerne kan selv gøre meget for at beskytte deres privatliv. Her er fem råd:

1. Brug alternative tjenester

De seneste år er der opstået alternative sociale medier og andre nettjenester, som slår sig op på ikke at registrere brugere eller tjene penge på data. For eksempel holder flere søgemaskiner, i modsætning til Google, ikke holder øje med deres brugeres færden. Tænkehandletanken Data Ethics anbefaler Startpage, Qwant, Findx og Hulbee.

2. Brug et falsk navn

Ved at angive et falsk navn på sociale medier gør du det sværere for nettjenesternes algoritmer at gennemskue, hvem du i virkeligheden er. Brug kun dit eget navn på sociale medier, hvis du har til hensigt at skabe en professionel profil, som for eksempel arbejdsgivere skal kunne finde. Og så skal du huske ikke at dele private oplysninger, som for eksempel din fødselsdato, helbredsoplysninger eller lignende. Det kan i særlig grad udnyttes.

3. Tjek indstillingerne

Hvis ikke du selv justerer dine privatlivsindstillinger, kan du i mange tilfælde regne med, at det meste er offentligt tilgængeligt, og at dine data bliver indsamlet. På Facebook bør du blandt andet sikre dig, at din vennekreds ikke er synlig for alle og enhver. Den siger nemlig meget om dig. Og så bør du være særlig varsom, når du henter apps til din telefon. Nogle apps beder nemlig om at få adgang til alt fra dine kontakter til din kalender. Overvej, om tjenesten er alle dine data værd, før du i en hurtig vending accepterer indstillingerne.

4. Brug flere browsere

I stedet for kun at gå på nettet via Googles browser Chrome bør du anvende flere forskellige browsere, for eksempel Apples Safari eller Firefox. På den måde kan du sprede dine digitale fodspor og gøre det sværere for virksomheder eller andre at udnytte din data.

5. Overvej hvem du kan stole på

Mange nettjenester giver ifølge Data Ethics udtryk for at beskytte dit privatliv, men gør det ikke i praksis. Overvej derfor nøje, hvem du kan stole på, og vær mere varsom med at bruge tjenester fra firmaer, som er svære at komme i kontakt med, som lever af at sælge brugerdata, og som har hovedsæde i USA eller Kina. Der er datalovgivningen nemlig mildere end i EU.