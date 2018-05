Privatliv er et relativt nyt fænomen. Det er overvågning og registrering af borgere til gengæld ikke. I århundreder har folk holdt øje med hinanden, ligesom vi er blevet overvåget af magthavere og myndigheder. Her er tre nedslag i historien:

Facebook har gemt hele min ungdom: Alle mine sleske beskeder, billeder fra drukture og de første samtaler med min kæreste. Og hvad så!? For ikke så længe siden kunne vi lukke og låse døren til vores hjem, når vi havde brug for at være i fred. I dag bliver så godt som alt, hvad vi gør, også derhjemme, overvåget af digitale apparater. Privatlivet er ikke så privat længere, viste sagen om Facebook og Cambridge Analytica. Og det er et demokratisk problem, lyder det i en ny bog, der udkommer i næste uge. EU’s nye persondatalov, der træder i kraft om nogle uger, skal rette op på udviklingen. Men har vi egentlig brug for privatliv? Og vil det egentlig være så slemt, hvis privatlivet dør?