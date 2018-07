Magasin: Fotobranchen har et #MeToo-problem

I januar i år afslørede det amerikanske medie Vox, at fotoredaktør hos National Geographic, Patrick Witty, havde forladt mediegiganten i kølvandet på en undersøgelse af seksuelle krænkelser.

Men Wittys tilfælde er langt fra enestående i branchen i USA. Det er i hvert fald konklusionen i en netop offentliggjort artikel i magasinet Colombia Journalism Review, CJR.

Gennem fem måneder har CJR interviewet mere end 50 amerikanske fotojournalister, der beretter om alt fra upassende kommentarer til deciderede overgreb fra kolleger og redaktører på en lang række forskellige arbejdspladser.

Med andre ord: Fotojournalistikken som branche har et #MeToo-problem i USA.

Hyper-maskulin branche

Ifølge de interviewede kvinder i CJR’s artikel, er krænkelserne efterhånden så udbredte i fotobranchen, at flere kvinder ligefrem betragter dem som et vilkår.

En del af forklaringen på problemet er, at fotojournalistik traditionelt har været et mandsdomineret fag, hvor der er blevet tilskyndet til »macho, hyper-maskulin adfærd«, fortæller flere anonyme kvinder i artiklen.

Desuden har fotojournalistikken som branche udviklet sig i en retning, hvor flere og flere arbejder som freelancere, hvilket betyder, at der skabes et anderledes afhængighedsforhold end tidligere. Ofte mellem unge fotografer og ældre chefer.

Undersøgelsens konklusioner lægger sig i forlængelse af blandt andre en rapport fra ngo’en ’International Women’s Media Foundation’, der for år tilbage viste, at flertallet af kvindelige journalister generelt har været udsat for seksuelle krænkelser på deres arbejdsplads.