Dansk Folkeparti lancerer »uafhængigt« netmedie Ditoverblik.dk skal være et supplement til det eksisterende mediebillede, siger pressechef.

Endnu et dansk netmedie har set verdens lys.

Dansk Folkeparti har nemlig lagt sig i slipstrømmen af flere andre partier og lanceret en ny kommunikationskanal, der antager karakter af journalistik.

DitOverblik.dk, som DF's medie hedder, skal ifølge hjemmesiden være »et borgerligt-nationalt nyhedssite, som dækker dansk politik med særligt fokus på emner og vinkler, der har interesse for den borgerlige-nationale debat i Danmark«.

I skrivende stund består forsiden blandt andet af en historie om niqab-klædte kvinder, to hundehvalpe, en bedende muslim og en reklame med Kristian Thulesen Dahl.

Netmediet »udgives af Dansk Folkeparti, men redaktionen arbejder uafhængigt af partiet«, står der på DitOverblik.dk. Til mediawatch siger chefredaktør Steen Trolle:

»Jeg er afhængig af, at jeg sender en regning til DF, som DF betaler. På den måde kan man sige, at det i sidste ende er DF, som står for sitet. Men vi har lavet en skriftlig aftale om, at det er mig, der redigerer siden, og at det er mig, der har det fulde redaktionelle ansvar. Og det har jeg, indtil enten de eller jeg ikke synes, jeg skal have det længere«, siger han og uddyber:

»På den måde er det fuldstændigt ligesom på et hvilket som helst andet medie – der kan sidde en bestyrelse, der synes, at chefredaktørens kurs er forkert, og så skifter de ham ud«.

Vil man i kontakt med chefredaktøren foregår det ikke desto mindre via Steen Trolles folketings-mail.

Vil have mere plads

Lanceringen af DitOverblik.dk, som efter planen skal tilmeldes Pressenævnet, skyldes ifølge Dansk Folkepartis pressechef Søren Søndergaard, at flere af de temaer, der optager partiet og dets vælgere, får for lidt opmærksomhed i andre medier.

»Vi har ikke noget problem som parti med at komme i medierne, men det siger sig selv, at alt det, vi har på hjerte, ikke kommer i medierne hele tiden. Medierne har begrænset plads, og I skal også prioritere – det forstår vi godt, men vi vil gerne have et rum, hvor vi på journalistisk vis kan vise alt det, Dansk Folkeparti og det borgerlige nationale Danmark også er«, siger Søren Søndergaard.

»Men jeg har det også sådan, at man ikke kan nøjes med at læse Politiken«.