DR-medarbejdere raser: Hvorfor skal vi læse om vores fremtid hos andre medier? Medarbejderne på DR er uforstående over for DR's tavshed om sparerundens konsekvenser.

Allerede mandag formiddag begyndte nyhedsbilledet at flyde med meldinger om, at Danmarks Radios (DR) store sparerunde var kickstartet med fyringer i cheflaget.

Hen imod eftermiddagen og aftenen kunne flere medier afsløre, at en række tv- og radiokanaler bliver ned- eller sammenlagt.

Alt imens DR selv var tavse som graven, både på deres nyhedssite, dr.dk, og internt.

De berørte medarbejdere kunne altså kun læse om deres usikre fremtid hos andre medier.

Det får flere DR-medarbejdere til at rase på de sociale medier, hvor de kalder ledelsens tavshed for »håbløs«, og »respektløst«.

. @MariaRorbyeRonn @DRkoncern hvis det er rigtigt hvad @politiken skriver at I lukker P6, P7 og P8 så er det jo minimalt hvad i sparer. Og det er håbløst at vi skal erfare det fra andre medier #dkmedier #drspareplan — Mikkel Bagger (@MikkelBagger) 17. september 2018

Er ret så rasende på en masse gode tidligere kollegaers vegne. Det er simpelthen respektløs, at de skal læse om husets fremtid på den her måde https://t.co/5reP7BRztK — Mie Brandstrup (@MieBrandstrup) 17. september 2018

Først klokken 22.15 mandag aften fik DR's ansatte en mail, om der ville finde en samlet præsentation af sparerundens konsekvenser sted kl. 10.00 tirsdag. Hvorefter den først nyhedsartikel blev publiceret på DR's eget nyhedssite.

»Vi er ærgerlige over, at man har valgt at gøre det på den her måde og ikke inddrage medarbejderne«, siger Mathias Bay Lynggaard, der er tillidsrepræsentant for DR Danmark.

»Det er jo ikke ledelsens skyld, at det lækker, men det er måske ikke voldsomt overraskende. Derfor er det skuffende, at ledelsen ikke står klar med en reaktion på, hvad der skal ske og informere egne medarbejdere. Man gør tingene værre, når man er så lidt meddelsom«, siger han.

Kommunikationschef i DR, Lasse Bastkjær Jensen, vil ikke kommentere beslutningen, men fortæller, at DR's ledelse ønsker at orientere alle medarbejderne samlet på et møde, hvor alle sparerundens konsekvenser vil blive fremlagt. Det møde finder sted klokken 10.00 tirsdag.

Fyringerne og nedlæggelserne er resultatet af de 20 procents besparelser, som DR blev pålagt at gennemføre, da regeringen og Dansk Folkeparti i juni måned blev enige om det længe ventede medieforlig. Det betyder de facto, at DR skal skære 773 millioner kroner af budgetter over de næste fem år.

Ifølge Politkens oplysninger betyder det, at DR 2 og DR K lægges sammen, mens DR 3 og DR Ultra i fremtiden kun kan ses online. Derudover lukker P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz.