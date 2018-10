Måling: Politikerne blander sig for meget i DR Tre ud af fire røde vælgere og 40 procent af de blå mener, at politikerne blander sig for meget i DR.

Politikerne skal stoppe med at blande sig så meget i DR, som det har været tilfældet i forbindelse med det nye medieforlig. Det mener et stort flertal af danskerne i en meningsmåling, Megafon har lavet for Politiken og TV 2.

Dermed ligger de på linje med de fleste avisledere og oppositionen, der skarpt har kritiseret regeringen og Dansk Folkeparti for at bryde princippet om armslængde mellem politikere og DR i den public service-kontrakt, der er indgået.

57 procent erklærer sig i målingen enige eller delvis enige i, at politikerne blander sig for meget, mens det kun er 18 procent, der erklærer sig helt eller delvis uenige i udsagnet. 17 procent svarer ’hverken-eller’ og 7 procent ’ved ikke’.

VBegrænsningen af DR på nettet er på kanten Jacob Mark (SF), medieordfører

»Set fra et forskningsperspektiv er det klart, at medierne er blevet et større politisk emne, og medieforlig bliver politiseret i langt højere grad end tidligere«, siger medieforsker og professor på RUC Mark Blach-Ørsten.

Tror du, at folk siger, at politikerne blander sig for meget, fordi der har været så massiv kritik af det?

»Ja, der kan meningsmålinger godt følge debatten. Men hele debatten om, hvad DR skal gøre, og hvem der skal bestemme, hvad DR skal gøre, er klart blevet meget mere politiseret end tidligere«.

Kulturminister Mette Bock (LA) var onsdag i samråd i Folketinget om public service-kontrakten og besparelserne på DR.

Her kritiserede Enhedslisten, Alternativet, SF og Socialdemokratiet blandt andet, at regeringen og Dansk Folkeparti har detailreguleret DR ved at skrive ind i kontrakten, at DR ikke må lave »lange, dybdegående artikler« på dr.dk.

En marionet

Ministeren forsvarede beslutningen med, at det havde været et ønske fra de danske dagblade, der mente, at DR var konkurrenceforvridende på nettet med massiv statslig støtte i ryggen.

»Så fjerner vi den sten for dem«, lød det fra ministeren, der samtidig sagde, at hun ikke mener, at det løser de problemer, dagbladene står med.

Det fik Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen, til at beskylde hende for at være en marionet for danske dagblade, selv om alle analyser viser, at den slags begrænsninger af public service-institutioner ikke hjælper dem.

Og SF’s medieordfører, Jacob Mark, betegnede det som ret vildt, at ministeren havde indført begrænsningen uden at tro på, at den havde nogen større effekt.

Han erklærede sig på samrådet enig med ministeren i, at selve public service-kontrakten ikke er det brud på armslængdeprincippet, som mange andre mener.

»Men begrænsningen af DR på nettet er på kanten«, siger han.

Det er ellers især danskere, der har lagt deres seneste stemme hos rød blok, der mener, at politikerne blander sig for meget. 74 procent af de røde vælgere mener, at politikerne blander sig for meget, mens 8 procent af dem ikke mener det.