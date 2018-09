Jens-André P. Herbener: DR’s nye public service-kontrakt bringer os tættere på en totalitær kristen stat

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hvad har totalitære stater til fælles? At de kontrollerer medierne og bruger dem som talerør for egen ideologi. At de hader kritiske intellektuelle. At de ekskluderer, ikke integrerer, anderledestænkende. At de groft forenkler, manipulerer og iscenesætter virkeligheden.