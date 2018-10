Sociale medier svækker unges tillid til nyhederne: »Nyheder om katteafføring og et jordskælv i Uganda præsenteres ens. Det er klart et demokratisk problem«

I Danmark specifikt oplever man derfor også et fald i brugere på sociale medier. Hvilket faktisk taler direkte imod den amerikanske undersøgelse, der siger, at 75 procent af de unge er tilbøjelige til at finde deres nyheder gennem sociale medier.

»De mangler lidt en større sammenhæng. I den her undersøgelse siger de, at danske unge er nogle af dem, der bruger sociale medier mest. Det er faktisk ikke vores oplevelse. Vores tal peger på, at 28 procent af de 18 til 24-årige danskere oplever Facebook som deres hovedkilde til nyheder, og det er langt fra de tal, de fremlægger her«.

Faktisk oplever alle typer af nyhedsmedier et fald i brugere.

»Radio, tv, print og online. Alle mister læsere, seere og lyttere. Vi tolker det som om, at der faktisk ikke foregår et reelt fald, men at folk konsoliderer deres nyhedsforbrug. I stedet for at få nyheder mange steder fra, vælger man et sted, man stoler på«, forklarer Eberholst.

Han går ud fra mangeårige undersøgelser fra Reuters, og her er der kun en lille stigning på 1 procentpoint i unge danskere, der siger, at sociale medier er deres primære nyhedskilde.

Flere årsager til mistillid

Det paradoksale resultat i den amerikanske undersøgelse peger på det demokratiske problem, som de sociale medier har skabt.

»Da sociale medier bestemte sig for at ville eje dagsordenen, gjorde de meget bevidst det, at de grafisk ligestillede alle medier. Politiken ligner Den Korte Avis, der ligner alt det andet. Det er et kæmpe redigeringsproblem for læserne. Nyheder om katteafføring, det farlige ved kanel og et jordskælv i Uganda præsenteres ens. Det er klart et demokratisk problem. Og det er ikke kun Facebook, der skaber de her problemer. Det er alle steder, hvor man kan købe sig til placering. Og når læserne på sociale medier ikke kan skelne, er det klart, at deres generelle tillid til nyhedsmedierne falder«, siger Mads Kæmsgaard Eberholst.