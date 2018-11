Det Hvide Hus kan have delt manipuleret video fra pressemøde

Situationen her under en pressekonference dagen efter midtvejsvalget er blevet omdrejningspunkt for heftig debat: Har det hvide hus-medarbejdere manipuleret videoen, hvor en CNN-journalist, Jim Acosta, ikke vil give mikrofonen til den kvindelige praktikant og dermed strejfer hendes arm. A White House staff member reaches for the microphone held by CNN's Jim Acosta as he questions U.S. President Donald Trump during a news conference following Tuesday's midterm U.S. congressional elections at the White House in Washington, U.S., November 7, 2018. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY