Unge bruger YouTube til at springe ud af skabet: »Jeg vil gerne være med til at sætte gang i forældresamtalen, de fleste ikke får« YouTube bliver i stigende grad brugt som platform for unge, som ønsker at være åbne om deres seksualitet. Særligt det amerikanske fænomen 'spring-ud'-historier har det seneste år spredt sig i Danmark. LGBT Danmark jubler.

Morten sætter sig foran skærmen. Trykker ’optag’, mens han mærker nervøsiteten komme snigende. Han er iført en blå hættetrøje med matchende, omvendt kasket.

Sidder lidt uroligt, mens han begynder at fortælle, hvordan det er svært for ham. Har flere gange overvejet, om han overhovedet skal fortælle det på sin kanal. »Jeg har vidst det i mange år, rigtig mange år, at jeg er til fyre«, siger han pludselig til kameraet.

20-årige Morten Münster, som er en af de mest kendte youtubere i Danmark med cirka 308.500 følgere, valgte i september at fortælle åbent om sin seksualitet på sin kanal. Og det er han ikke alene om, for YouTube har i 2018 oplevet, at flere unge bruger platformen som springbræt til netop dette.

De såkaldte ’spring ud-videoer’ er blevet et regulært fænomen, som har spredt sig på tværs af videoplatformen. Det viser et tilbageblik på de mest populære danske youtubevideoer i 2018 ifølge Google Danmark.

Tre af årets mest sete, likede og kommenterede videoer er således lavet af youtuberne Morten Münster, Frederik Trudslev og Julia Sofia, som tilsammen har mere end en halv million følgere på deres respektive kanaler. Selv om seksualitet for mange er et privat anliggende, har de valgt at blotte det, de beskriver som dybe, ligefrem mørke hemmeligheder. I alt er deres ’spring ud-videoer’ set knap en million gange i 2018.

Kommunikationschef i Google Danmark, Jesper Vangkilde, fortæller, at de første ’spring ud-videoer’ kan spores helt tilbage til 2006, som man blandt andet har set i USA. Men tendensen har for alvor taget fart herhjemme på det seneste:

»YouTubes mission er, at alle skal have en stemme. Derfor er vi glade for, at unge i stigende grad bruger den stemme til at sende nogle stærke budskaber til tusindvis af unge blandt andet ved at tale åbent om deres seksualitet. Samtidig kan man høre, at de har været inspireret af hinanden. Og den tendens er helt klart slået igennem i år«.

Globalt er der i alt blevet uploadet mere end 25.000 af slagsen på YouTube »og sikkert mange flere«. I gennemsnit fører videoerne også til et tre gange større engagement online – i form for eksempel likes og kommentarer – end ved andre videoer på samme kanal.

Forældresamtalen mangler

De mange ’spring ud-videoer’ hjalp også Morten Münster, da han var yngre, hvorfor han også vidste, at han gennem sin egen kanal kunne hjælpe mange andre unge med en lignende video. Og det helt rigtige tidspunkt kom, da hans kolleger Julia Sofia og Frederik Trudslev lagde deres videoer ud i sommer.



»Vi var flere i samme båd, det var rart«, siger Morten Münster og fortæller en anelse overrasket:



»Efterfølgende har jeg fået helt vildt mange beskeder fra andre unge mennesker, som er sprunget ud for mig, og så har jeg givet dem råd. Faktisk har der været over tusind, som har skrevet«.