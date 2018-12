It-giganterne og EU går sammen om at stoppe fake news I ny handlingsplan til at spotte og stoppe fake news peger EU-kommissær på, at Rusland er primær kilde.

Med et valg til Europa-Parlamentet og andre europæiske valg i horisonten er det på tide at lancere en handlingsplan, der kan skille information fra misinformation og advare om fake news.

Det konstaterer EU-Kommissionen, som tirsdag fremlægger en plan, der lægger op til et tættere samarbejde med store sociale medier som Facebook.

Initiativerne spænder vidt. Man vil øge mandskab til at stoppe misinformation. Sociale medier skal hver måned rapportere til kommissionen. Og EU vil støtte programmer for kritisk medieforbrug.

Desuden oprettes en digital platform under navnet Rapid Alert System (Hurtigt Alarmsystem). Her kan EU-lande og EU-institutioner dele oplysninger om kampagner med misinformation, og hvad de skal gøre for at stoppe dem.

Platformen skal være klar i marts 2019. Målet er at styrke samarbejdet, påpeger EU-Kommissionens næstformand med ansvar for det digitale indre marked, Andrus Ansip.

»Vi er nødt til at stå sammen om at beskytte vore demokratier mod misinformation. Vi har set forsøg på indblanding i valg og folkeafstemninger. Beviserne peger mod Rusland som en primær kilde«, siger Ansip.

De store it-virksomheder Google, Facebook, Twitter og Mozilla underskrev tidligere på året EU-retningslinjer, hvor de lover at hjælpe med at bekæmpe fake news.

Et element i handlingsplanen er, at disse it-giganter skal sikre transparens om politiske budskaber. De skal hjælpe med at lukke falske konti og gøre opmærksom på, hvis en konto er styret automatisk.

Planen siger, at man via øget mandskab til en særlig arbejdsgruppe, EU’s udenrigstjeneste og EU’s delegationer i nabolande skal blive bedre til at opdage misinformation.

Man vil øge bidraget til udenrigstjenestens afdeling for håndtering af misinformation til mere end det dobbelte fra 1,9 millioner euro til 5 millioner i 2019.

Kommissionen har siden en beslutning i 2015 af EU’s stats- og regeringschefer løbende taget skridt til at bekæmpe misinformation med et særligt fokus på Rusland.

83 procent af EU-borgerne mener, at fake news er en udfordring for demokratiet, viser en måling foretaget på vegne af EU-Kommissionen.

ritzau