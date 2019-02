De unge, de voksne og de gamle skal have hver deres DR-kanal

Vil jazzelskere fra næste år fortsat have adgang til horn og synkoperede beats på DR’s flowradio, må de over på P2 og der pænt vente til fredag aften mellem klokken 18 og 23.30.

Det er resultatet af den lukning af P8 Jazz, som sammen med P6 Beat og P7 Mix måtte lade livet efter de historisk store besparelser på 20 procent, som det blå flertal i Folketinget med sidste års medieforlig vedtog på DR. De seneste måneder har ledelsen i DR Byen løftet på sløret for, hvordan det vil præge det kommende kanal- og programudbud på tv, og nu er turen kommet til radioen.

»Vi har gjort en dyd ud af nødvendigheden og kigget på vores samlede radiotilbud, så vi kan imødekomme sparekravet og samtidig sammensætte et nyt tilbud, hvor vi får frigjort nogle midler til at tage nogle af de digitale ryk, vi mener, er afgørende som public service-hus«, siger radiochef i DR Gustav Lützhøft om den nye radioplan, som DR’s ansatte og mulige eksterne leverandører præsenteres for onsdag.

Det er en øvelse, hvor der ikke blot nedlægges programmer og kanaler, men også omprioriteres efter devisen, at der skal investeres mere i produktionen af on demand-indhold.

»Vi har ikke ressourcer til at opretholde det samme antal flow-kanaler, som vi kunne tidligere. Til gengæld vil vi levere nogle dybere stød ind i noget ambitiøs formidling på podcast, hvor vi kan give nogle medrivende fortællinger, der går i dybden, både om musik, nyheder, dokumentar og fiktion«, siger radiochefen.

Operaelskere betaler prisen

I jazzhjørnet vil det blandt andet betyde nye podcasts om for eksempel jazzens historie snarere end traditionel radio, som altså for jazzens vedkommende begrænses til fredag aften. Her vil det nuværende klassiske koncertbånd blive forvist til fordel for et med mere swing i. Prisen betaler de, der i dag måtte nyde Wagner eller Verdi til aftenkaffen på P2.

»Ja, det er der ingen tvivl om. Men alternativet ville være slet ikke at dække jazzen, og det synes vi ikke er en mulighed«, siger Gustav Lützhøft, som bemærker, at jazzen flytter over på en flade, som i dag har betydeligt flere lyttere alene på en fredag aften end den rent digitale og DAB-bårne P8 Jazz havde over en hel uge.

Således har P8 Jazz i dag 91.ooo lyttere på en gennemsnitlig uge, mens P2 på en gennemsnitlig fredag aften når 139.000 danskere. Der kan er ifølge radiochefen komme yderligere jazz-tiltag, ligesom det endnu ikke besluttet, hvordan musikindholdet fra for eksempel P6 Beat skal finde plads på de fem tilbageværende flow-kanaler, hvor musikprofilerne på både P3 og P4 dog også vil blive forandret.

Det sker som del af en større omlægning af P3, P4 og P5, der som såkaldte fællesskabskanaler nu skal henvende sig mere præcist til danskere i alle livsfaser, fra vugge til grav. P3 vil fremover blive mere »kompromisløst« ung, fremgår det af planen, mens P4 skal være »radiofællesskab for de potentielt erhvervsaktive voksne danskere«. Endelig vil den hidtil rene musikkanal P5 for »de modne danskere« skridt for skridt blive opgraderet med egne journalistiske formater, ligesom de regionale nyheder fra P4 også vil blive sendt her. Alt i alt sker der ifølge radiochefen en journalistisk styrkelse af lokalstoffet, som er blevet friholdt for besparelser i tråd med den nye public service-aftale, der kom i forlængelse af medieforliget. Det handler ifølge Lützhøft om at »kunne gå mere i dybden med de store historier« lokalt og regionalt. Omlægningen af P3, P4 og P5 giver uanset sparekrav mening, siger radiochefen.

»Det er bare svært at lave skarp vedkommende radio til en 18-årig på P3, når man som i dag samtidig skal rumme en 39-årig, som lige har købt et hus, allerede har fået to børn, er på sit andet job og overvejer at købe et sommerhus. På samme måde har P4 både skullet tale til de erhvervsaktive voksne med børn i skole og dække de danskere, der har lagt arbejdslivet bag sig og nyder deres otium«, siger han.