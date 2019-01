Jacob Mollerup: Berlingske lavede stor fejl og rettede stort. Det må gerne brede sig

I juledagene formåede Berlingske at sætte nyhedsdagsorden med en stor nyhed om, hvor dårligt indvandrere klarer sig i tredje generation. Fem dage efter leverede avisen et tilbagetog med markante beklagelser af usædvanlig klarhed.

Det var et velorganiseret mediestunt, da Berlingske i avisen mandag 17. december kunne bringe en helt ny analyse fra Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet. Og til at udlægge rapporten havde bladet endda et dobbeltinterview med ministrene: Inger Støjberg (V) og Merete Riisager (LA).

Med andre ord lignede det den velkendte model: Ministerier giver et bestemt medie en solohistorie i forventning om en markant dækning.

Jacob Mollerup (billedet) og Søren Schultz Jørgensen skiftes til at skrive den ugentlige Medieklumme. Mollerup har tidligere bl.a. været chefredaktør på Information og lytter- og seerredaktør i DR. Schultz Jørgensen er ph.d. i mediesociologi, forfatter og journalist.

Hvis det var målet, lykkedes det til fulde. Resultaterne i den nye rapport var da også både opsigtvækkende og nedslående. Den mente at kunne fastslå, at integrationen er gået i stå, og at indvandrere i tredje generation ikke klarer sig bedre end i anden generation.–

»Undersøgelsen viser, at vi har abonneret på et helt forfejlet syn«, udtalte Inger Støjberg til avisen og konkluderede: »Den store gruppe lukker sig om sig selv. Den økonomiske regning vokser«.

Merete Riisager fulgte trop: »Jeg har forladt troen på, at integrationen går fremad, senere end Inger, men det har jeg nu«.

Historien tog den store tur i mediemøllen. Stribevis af indslag til nyhedsudsendelser i radio og tv. »Integrationen går i stå i tredje generation«, hed det i TV 2 Nyhederne.

Forskere undsiger analyse

Ritzaus Bureau var på pletten med en stor citathistorie: »Indvandrerbørn halter efter i tredje led«. Historien blev refereret på nyhedssites og i aviser landet over.

Efter et par dage meldte tvivlen sig

Efter et par dage meldte tvivlen sig. Afgørende var en række indlæg og udtalelser fra Rockwool Fondens forskningsenhed, der netop har integration som et af sine specialer. Forskningschef Jan Rose Skaksen og seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen forklarede, at der ganske enkelt ikke var dækning for konklusionen.

Indsigelserne nåede også Berlingske selv, og i avisen 19. december kunne Skaksen uddybe, hvorfor den undersøgte gruppe ikke er repræsentativ for tredje generation af folk, der er indvandret til Danmark.

Helt centralt omfatter analysen kun børn, hvor ingen af forældrene har dansk oprindelse. Med andre ord: Alle de mange, der i anden eller tredje generation er blevet gift med en etnisk dansker, er ikke medtaget. Det er indlysende en central faktor, når man skal analysere tallene.

Samtidig har man i analysen fra de to ministerier sammenlignet grupper, der med hensyn til alder og oprindelsesland er forskellige. Den undersøgte gruppe har en overvægt af folk med bedsteforældre fra lande med et lavt uddannelsesniveau og har samtidig forældre, der er yngre end i den gruppe, man sammenligner med.

Professor (emeritus) i sociologi Heine Andersen samlede det op i ’Orientering’ på P1 19. december, hvor han beskrev ministeriernes rapport som præget af elementære metodefejl og som værende »under lavmålet«.

Samtidig skrev Steffen Groth en række skarpe analyser i netmediet POV, hvor han grundigt gennemgik fejl og udeladelser. Videnskab.dk var også en del af dækningen, og blandt andet Kristeligt Dagblad og Information bragte artikler, der gav en mere korrekt fremstilling.

Alvoren går op for avisen

På dette tidspunkt forsvarede chefredaktør Tom Jensen fra Berlingske stadig i hovedsagen avisens store historie fra om mandagen. Først i løbet af weekenden 22.-23. december går det for alvor op for avisen, at sagen er betændt.