Facebook om politik mod nøgenhed: »Vi har trukket en linje og sagt: Hvis du viser et par bare bryster. Hvis du zoomer ind på en numse. Der går grænsen«

Facebook får kritik for at gå for langt i forsøget på at sikre ro og orden på platformen. Men det sociale medie fastholder, at man er nødt til at lave fælles regler for alle. Fejl vil der dog altid være, understreger kommunikationschef.