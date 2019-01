Byretten idømmer JP/Politikens Hus og Christian Jensen bøder for at bryde fogedforbud

JP/Politikens Hus skal betale en bøde på 100.000 kroner, fordi Politiken trods et fogedforbud valgte at offentliggøre bogen ’Syv år for PET’.

Og Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, idømmes en bøde på 50.000 kroner.

Sådan lyder det fra Københavns Byret, der netop har afsagt dom i den civile retssag mod JP/Politikens Hus og Politikens chefredaktør. Udover bøderne skal bladhuset og chefredaktøren betale sagens omkostninger, erklærer byretten.

Med dommen er der tale om en langt mildere straf, end PET havde lagt op til.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) havde krævet JP/Politikens Hus idømt en bøde på i alt 15 millioner kroner, fordi Politiken 9. oktober 2016 bragte bogen ’Syv år for PET’ i sin fulde længde i et særtillæg i avisen. Christian Jensen, der traf beslutningen, selv om der var nedlagt forbud mod at offentliggøre indhold fra bogen, havde PET krævet idømt fire måneders fængsel.

Med forsæt

I retten har Christian Jensen argumenteret, at han ikke mente, fogedforbuddet var gyldigt, da PET stilede det mod bladhuset JP/Politikens Hus, der udgiver Politiken og en række medier, og ikke selve Politiken og den ansvarshavende chefredaktør, som beslutter - og jævnfør medieansvarsloven er ansvarlig for - hvad der ender i spalterne.

Det spørgsmål har Højesteret dog allerede taget stilling til, da Højesteret i november erklærede, at fremgangsmåden, PET havde fulgt, var efter bogen.

Samtidig præciserede Højesteret i sin dom, at fogedforbud i fremtiden bør stiles til mediernes ansvarshavende chefredaktører og ikke direktøren i de koncerner, der udgiver de pågældende medier.

At reglerne har haft brug for at blive præciseret, er dog ikke nok grund til, at Christian Jensen og JP/Politikens Hus kan fritages for strafansvar, erklærer Københavns Byret med sin dom i dag.

Københavns Byret lægger blandt andet vægt på, at både chefredaktøren og Stig Ørskov, direktøren i JP/Politikens Hus, var i besiddelse af den kendelse fra byretten, hvor det nedlagte fogedforbud stod beskrevet, da Politiken offentliggjorde ’Syv år for PET’.

»Overtrædelsen kan på den baggrund tilregnes begge de sagsøgte som forsætlig«, mener Københavns Byret.





