JP/Politikens Hus og Politiken accepterer dom: »Vi mener ikke, at det har noget formål at lade sagen fortsætte«

Bladhusdirektør og Politikens chefredaktør har tænkt sig at betale deres bødestraffe og vil ikke anke byrettens dom for overtrædelse af fogedforbud.

JP/Politikens Hus og Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, accepterer de bødestraffe på henholdsvis 100.000 og 50.000 kroner, som de i dag er blevet idømt af Københavns Byret, fordi Politiken trods et fogedforbud valgte at bringe bogen ’Syv år for PET’.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

»Nu har denne sag verseret i over to år. Vi mener ikke, at det har noget formål at lade den fortsætte i retssystemet. Selv om vi fortsat mener, at frifindelse havde været rigtig i lyset af Højesterets tidligere dom, vælger vi at trække en streg i sandet og acceptere byrettens dom«, lyder det i en fælles erklæring fra Stig Kirk Ørskov, den administrerende direktør i JP/Politikens Hus, og Christian Jensen, Politikens ansvarshavende chefredaktør.

Christian Jensen tilføjer i en skriftlig kommentar til Politiken.

»Som chefredaktør er det min opgave at bringe oplysninger af væsentlig samfundsmæssig interesse frem i lyset. Jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke er hævet over landets love. Nu har byretten talt, og jeg accepterer dens afgørelse«.

Krævede millionbøde og fængsel

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har under den civile retssag krævet JP/Politikens Hus og Christian Jensen idømt langt hårdere straffe end dem, Københavns Byret i dag udmålte.

PET havde argumenteret for en bøde på i alt 15 millioner kroner til JP/Politikens Hus og derudover en straf på fire måneders fængsel til Christian Jensen.

Hvorvidt PET vil have sagen prøvet i Østre Landsret, har efterretningstjenestens nu fire uger til at overveje, før tidsfristen for at anke afgørelsen udløber.





En »velbegrundet« dom

Jacob Mchangama, der er direktør i den retspolitiske tænketank Justitia, bemærker, at PET ville have stået med en »mere klar juridisk og moralsk sejr«, hvis PET havde været mere »realistiske« i sit forsøg på at fastsætte sit krav i retten.

Han finder dagens afgørelse for en »velbegrundet og afbalanceret dom«.

»På den ene side står det lysende klart, at Christian Jensen med åbne øjne brød et forbud nedlagt af domstolene, uanset at der ikke var taget endelig stilling til, hvorvidt indholdet af bogen kunne bringes. Man skal huske på at New York Times overholdt det midlertidige forbud, som blev nedlagt i forhold til Pentagon Papers. På den anden side afviser retten den eksorbitante bøde og fængselsstraf, der ville have medført en betænkelig chilling effekt for pressefrihed og kritisk journalistik«, siger Jacob Mchangama.

Direktør ved Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, finder dommen »beskeden«.

»Når straffen er så lav, får dommen næppe nogen præventiv effekt. Straffen er vel nærmest symbolsk i forhold til så stort et bladhus som JP/Politikens Hus. Jeg tror ikke, det er en straf, der vil afskrække andre«, siger han.