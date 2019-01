Britisk avis betaler »betydelig erstatning« til Melania Trump efter artikel om hendes modelkarriere

Den britiske avis The Daily Telegraph har i dag bragt en undskyldning til den amerikanske præsidentfrue, Melania Trump.

19. januar bragte avisen en artikel under titlen ’The Mystery of Melania’, en saftig sag, der lovede et kig ind bag facaden på slovenske tidligere model.

I artiklen, som ikke længere er tilgængelig på The Daily Telegraphs hjemmeside, fremgår det, ifølge blandt andet USA Today og The Guardian, at Melania Trump skulle have haft problemer med at klare sig som model, indtil hun mødte sin nuværende mand, der ifølge artiklen hjalp hende frem i branchen.

Der står også, at hendes far var dominerende og en negativ indflydelse på familien, og at hendes familie var flyttet til New York i 2005. Det passer ifølge undskyldningen heller ikke.

Lige som Donald Trump og Melania, der dengang hed Knavs og ikke Trump til efternavn, ikke mødtes i 1996, som påstået, men 1998.

Ligeledes fremgik det, at Melania Trump stoppede på universitetet i Ljubiana, fordi hun ikke bestod sine eksamener. Det passer ikke, skriver Telegraph i undskyldningen. Hun stoppede, fordi »hun ville forfølge en karriere som succesfuld professionel model«, skriver de.

»Fru Trump måtte ikke kæmpe for sin modelkarriere, før hun mødte Hr Trump, og hendes karriere avancerede ikke ved hjælp fra Hr Trump«, skriver avisen.

Græd ikke

Ifølge undskyldningen har The Daily Telegraph betalt en »betydelig erstatning« til Melania Trump tillige med hendes advokatomkostninger.

Som en ekstra detalje understreger The Telegraph, at journalisten bag artiklen, amerikanske Nina Burleigh, der blandt andet har skrevet en bog om Donald Trumps forhold til kvinder, har fået galt fat i Melania Trumps reaktion, da hendes mand vandt det amerikanske præsidentvalg.

I artiklen fremgår det, at hun græd. Det gjorde hun ikke, skriver The Telegraph nu.

Det er ikke første gang, at Melania Trump ved advokaters mellemkomst har været efter medier, der har skrevet om hende. Ifølge USA Today har den amerikanske blogger Webster Tarpley indgået forlig med Trumps advokater i 2017, ligesom The Daily Mail også har måttet betale for udokumenterede påstande.