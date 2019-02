Ekstra Bladets chef fastholder at kalde Sass Larsen »tudeprins«: Han skulle have sygemeldt sig

Den ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet, Poul Madsen, mener, at Henrik Sass Larsen må lide af »Ekstra Bladet-forfølgelsesvanvid«. At Henrik Sass Larsen i et interview med Politiken fortæller, at han i oktober måned brød psykisk sammen, får ikke Poul Madsen til at ændre sin retorik over for Socialdemokratiets gruppeformand.