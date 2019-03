Kulturminister: 70 procent af ny FM4-kanals redaktion skal ud af København Regeringen og DF er blevet enige om de nærmere vilkår for udbud af FM4-kanalen, der nu drives af Radio24Syv.

70 procent af redaktionen på den kommende landsdækkende radiokanal på FM4 skal mere end 110 kilometer væk fra København.

Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Således er regeringen og Dansk Folkeparti nået til enighed om den nærmere formulering af udbudsvilkårene for den kanal, som i dag drives af Radio24Syv.

»Vi er nu klar med rammerne for genudbuddet af FM4. Radio24syv, der har drevet kanalen hidtil, har bevist, at det er muligt at give borgere i hele landet et større radioudbud med nyt indhold og nye formater«, siger kulturminister Mette Bock (LA) i meddelelsen.

»Jeg er sikker på, at en kommende aktør med disse rammer – hvem det end måtte blive – vil fortsætte med at udvikle radiomarkedet til gavn for lytterne«.

I alt er der 'fire til fem seriøse foretagender', der har meldt interesse i at byde på kanalen, skriver ministeriet.

Blandt dem, der har meldt deres interesse, er syv regionale mediehuse anført af Jysk Fynske Medier, Berlingske Media, der i dag er hovedaktør bag Radio24Syv, og Bauer Medier, som driver radiostationerne The Voice, Nova, Radio 100, Pop FM og Radio Soft.

Processen blev sat i værk med den medieaftale, der blev indgået mellem regeringen og DF sidste sommer.

Her stod det klart, at mindst halvdelen af kanalen skulle placeres uden for København. Men den andel er altså nu hævet til 70 procent.

Bekendtgørelsen om genudbuddet forventes at blive offentliggjort tirsdag og træde i kraft onsdag.

Afstanden fra København til Odense er i fugleflugtslinje omkring 140 kilometer. Til Aarhus er afstanden knap 160 kilometer.

