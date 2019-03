Ny ballade om Radio24syv: DF vil have endnu flere medarbejdere ud af København

60 procent af redaktionen skal ligge mindst 110 km fra København, siger regeringen. Men Dansk Folkeparti mener ikke, at det er nok.

Der er ny ballade om fremtidens Radio24syv.

For Dansk Folkeparti mener ikke, at kravene til, hvor stor en del af radiokanalen der skal flyttes til provinsen, er vidtgående nok.

»Vi har den grundlæggende opfattelse, at radioen skal være et alternativ til DR, også geografisk, ligesom TV 2 har været det til DR«, siger gruppeformand Peter Skaarup.

I den bekendtgørelse om radioen, som regeringen har haft i høring, står der blandt andet, at mindst 60 procent af de redaktionelle medarbejdere skal arbejde minimum 110 kilometer fra hovedstaden. Og det er den bekendtgørelse, som Dansk Folkeparti nu sætter spørgsmålstegn ved.

I det oprindelige medieforlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra juni sidste år var kravet, at Radio24syv - eller en anden aktør, der vinder det kommende udbud om retten til at sende på FM 4 - skulle flytte sin administration og 50 procent af de redaktionelle medarbejdere til provinsen.

Men siden har regeringen fundet ud af, at kravet om at flytte administrationen formentlig er i strid med EU-reglerne. Derfor har regeringen droppet kravet om, at administrationen skulle flytte og i stedet øget kravet til 60 procent af de redaktionelle medarbejdere.

»Men vi er ikke sikre på, at 60 procent er nok, når man har taget administrationen ud af ligningen. Det er jo ikke helt uvæsentligt, hvor man har sin administration liggende. Vi vil gerne sikre, at hovedkvarteret kommer til at ligge i provinsen, så vi får denne her pluralisme eller diversitet i forhold til radiomediet, som vi har på tv-området«, siger Peter Skaarup.

K: Så kan man lige så godt lukke

De konservative vil ikke være med til at skærpe kravet til, hvor mange medarbejdere der skal arbejde i provinsen. Og ifølge den konservative medieordfører, Naser Khader, har regeringspartierne og Dansk Folkeparti allerede aftalt, at kravet skal ligge på de 60 procent, der står i den bekendtgørelse, som har været i høring og skulle have ligget klar 1. marts.

Den nye aftale om FM-4 båndet skal være på plads senest 1. november i år, fordi aftalen med Radio24syv udløber 31. oktober.

»Vi har lavet en aftale, og vi holder os til den. Der er ikke længe til 1. november«, siger han.

Ifølge Naser Khader er 60 procent af de redaktionelle medarbejdere også smertegrænsen for Radio24syv.

»Hvis man kræver, at mere end 60 procent af redaktionen skal sidde i provinsen, så kan man lige så kræve radioen lukket. Så er der ingen, der gider lave den«, siger han.

Hos Berlingske Media, der ejer størstedelen af Radio24syv, afventer man det endelige udbudsmateriale.

»Jeg kan ikke melde grøn eller rød, før vi ser udbudsmaterialet«, siger koncerndirektør Anders Krab-Johansen.

Han mener, at kravet om, at store dele af Radio24syv skal ligge udenfor hovedstaden, er »noget pjat«:

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor man vil risikere at ødelægge en veldrevet og god public service-radiostation som Radio24syv«.

Radio Møller

Radio24syv blev etableret i 2011, efter at den konservative kulturminister Per Stig Møller sammen med de øvrige borgerlige partier besluttede at tage FM4-båndet fra DR.

I stedet for P2 skulle FM4 udgøre en taleradio, der kunne konkurrere med DR’s P1. Meningen var blandt andet at udfordre DR og nytænke taleradioen.

Berlingske vandt sammen med People Group udbuddet og fik en otte-årig aftale med godt 90 millioner licenskroner i støtte om året. De skabte Radio24syv med Jørgen Ramskov som administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør.