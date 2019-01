»Den sikreste måde at dræbe folk på«: Fremtidens Radio24syv bliver med reklameafbrydelser - og kan kræve betaling, hvis du vil lytte til podcast

Trofaste lyttere af Radio24syv må indstille sig på, at de fra 1. november skal lægge ører til reklameindslag på kanalen. I regeringens udkast til en ny aftale for taleradioen er der endda lagt op til nogle meget lange reklameindslag.

Radio24syv eller en eventuel anden medievirksomhed, der overtager koncessionen for en taleradio på FM 4, får lov til at bringe 12 minutters reklame om dagen. Og det skal ske enten i 2 blokke af 6 minutter eller i 3 blokke af fire minutters varighed.

Men det krav er alt for rigidt, mener Radio24syv.

»2 gange 6 minutter eller 3 gange 4 minutter er jo den sikreste måde at dræbe folk på. Der burde man sige, at hvis 12 minutter er rammen, burde man give dem med forstand på det mulighed for finde ud af, hvor de reklameblokke skal sendes, og hvor lange de skal være. Det skal være det, der passer til markedet«, siger 24syvs administrerende direktør Jørgen Ramskov.

Fakta Krav til FM 4 Ifølge regeringens udkast til en ny 8-årig aftale for en taleradioen på TM 4-båndet, skal radioen levere public service i form af nyheds-, aktualitets-, kultur- og debatprogrammer suppleret med en bred musikprofil. Hovedredaktionen skal ligge mindst 110 kilometer fra centrum af København. Der skal produceres mindst 18 timers nyproduktion i døgnet. Der kan lægges reklameblokke mellem programmerne af 6 eller 4 minutters varighed. Tilsammen må der kun sendes 12 minutters reklame hvert døgn. Radioen må først opkræve brugerbetaling for podcast og adgang til arkivmateriale, når det har været gratis til rådighed i 14 dage. Den samlede støtte frem til 31. december 2027 kan maksimalt blive 706,6 millioner kroner. Vis mere

Radio24syv skal ifølge udkastet til en ny aftale også have mulighed for at tjene penge på programmerne ved at opkræve brugerbetaling. Men det må ifølge udkastet først ske, når et program har ligget gratis tilgængeligt i 14 dage.

»Det synes vi er lang tid«, siger Jørgen Ramskov.

»Vi vil gerne have mulighed at lægge det bag en betalingsmur efter 24 timer«.

Muligheden for at tjene penge på reklamer og betaling bliver indført, fordi taleradioen på FM 4 får skåret 3 procent i det statslige tilskud om året - fra 93,3 milloner kroner i 2019 til 84,7 millioner kroner i 2023.

Hovedsæde i provinsen

I regeringens medieforlig med DF var det et krav, at taleradioen skulle flytte sin administration og mindst halvdelen af de redaktionelle medarbejdere øst for Storebælt.

Kravet fik Radio24syv til at gå til EU-kommissionen, fordi den mente, at de var i strid med EU-reglerne, ikke mindst kravet om, hvor de administrative medarbejdere skulle være placeret.

I udkastet til den ny aftale har regeringen nu ændret kravet. Der står ikke længere noget om, hvor administrationen skal befinde sig.

»Det er vi meget glade for, fordi vi så kan udlicitere meget af det administrative arbejde. Det kunne vi ikke, hvis det skulle ligge et bestemt sted«, siger Jørgen Ramskov.

Til gengæld er det nu et krav, at hovedredaktionen skal ligge mindst 110 kilometer fra Københavns centrum. Det betyder, at den også godt kan ligge på Lolland og Falster.

Og at mindst 60 procent af radioens redaktionelle medarbejdere skal være ansat mindst 110 kilometer fra hovedstaden.

»Vi mener fortsat, at de geografiske krav er noget tosseri«, siger Jørgen Ramskov.

Radio24Syv, der er er ejet af Berlingske Media og PeopleGroup som er baseret i København, mener, at kravet er konkurrenceforvridende.

»Det er spøjst, at en virksomhed, der er etableret i København er nødt til at bygge en afdeling 110 km fra hovedstaden. Mens en virksomhed, der er etableret 110 km udenfor København, ikke bliver mødt med krav om at bygge studier og den slags i København. Det gør det dyrere for os end for eksempelvis Jydske Vestkysten«, siger Jørgen Ramskov.