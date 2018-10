Efter demo-forbud: Må Kirsten Birgit gå længere i satirens navn end Jonatan Spang? Viser redaktørs demoforbud, at rammerne for satire er snævrere hos DR end hos 24syv? Vi spørger Mikael Bertelsen, Vibeke Borberg og Jacob Mollerup.

I denne uge kom det frem, at en DR-redaktør har stoppet satirikeren Jonatan Spangs planlagte Danske Bank-demonstration i programmet ’Tæt på sandheden’.

Hos public service-kollegerne på Radio24syv må Kirsten Birgit til gengæld gerne agitere mod eksempelvis EU i ’Den Korte Weekendavis’. Er der forskel på, hvor langt DR og Radio24syv må gå i satirens navn? Vi har spurgt tre medie-aktører, hvordan de ser på rammerne for satiren hos danske henholdsvis DR og Radio24syv.

Foto: Arkivfoto: Ditte Valente

Mikael Bertelsen, programchef Radio24syv og forhenværende redaktør på DR

»Jeg mener, det var nobelprismodtageren Dario Fo, der sagde, at den eneste regel inden for satiren er, at der ikke er nogen regler. Og det er jo let at overholde. Der kan man sige, at regelsamlingen er blevet noget mere kompliceret de senere år«.

»Der kan sagtens være vægtige grunde til, at en redaktør siger, at en idé ikke er interessant nok. Jeg kender ikke detaljerne i den her sag, men det er en helt fair redaktionel beslutning at trække stikket, hvis vurderingen er, at det ikke har den nødvendige kvalitet. Men hvis ideen var blevet et sjovt tv-øjeblik, havde det jo overskygget alle regler og bekymringer. Og man skal generelt passe på med at sidestille en komiker med for eksempel en vært på TV-avisen«.

»Jeg vil ikke sige, at vi altid var vildere på DR førhen, men jeg kan da huske, at det i de gamle medieforlig var tydeligt, at satiren var en grundpille i DR. Og mange af de steder, hvor der stod ’satire’ førhen, står der nu ’kristendom’. Det er jo noget lidt andet. Så der er sket en ændring. I skåltalerne taler politikerne altid den vilde og farlige satire op, men samtidig oplever man en dårlig stemning omkring satiren, når den så bider fra sig. Det er jo lidt pudsigt«.

Foto: Pr

Foto: Pr

Vibeke Borberg, mediejurist og områdechef for Forskning og Viden på DMJX

»Hvad angår de retlige rammer, er der ingen forskel. Men den redaktionelle linje hos de enkelte medier kan variere, og det kan have betydning for beslutningerne om det konkrete indhold. Der kan være ét koncept for Kirsten Birgit og ’Den korte weekendavis’ og et andet koncept for Jonatan Spangs program. Men satiren i sig selv har enormt vide rammer retligt set, og det er som udgangspunkt uafhængigt af, hvor den optræder«.

»Der er eksempler på satire, hvor man bestemt kan diskutere, om det holder sig inden for grænserne. Men eksempelvis public service-reglerne regulerer ikke, hvorvidt Jonatan Spang som led i et program må indkalde til en demonstration eller ej«.

»Der foregår i øjeblikket en tættere regulering af DR, som også adresserer det indholdsmæssige. Om det smitter af på den måde, DR forvalter deres public service-virksomhed på, kan man i hvert fald godt interessere sig for. Du kan sige, at efter det seneste medieforlig og den seneste public service-aftale går man dybere og mere detailorienteret ind i, hvad det er for et indhold, DR skal lave. I forlængelse deraf kan det jo ikke udelukkes, at den bevidsthed også sætter sig på redaktionsgangene«.