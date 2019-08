Søren Schultz Jørgensen: Joy Mogensen bør tænke og gøre det modsatte af Mette Bock

FOR ABONNENTER

Hvis landets højgravide kulturminister, Joy Mogensen (S), vover sig op i et højt tårn for at kaste et blik på Danmarks mediepolitiske landskab sådan lidt fra oven, vil hun se et terræn fyldt med skyttegrave og konfliktlinjer. Mellem det tidligere blå folketingsflertal og det nye røde. Mellem de private medievirksomheder og de offentlige. Mellem storbymedierne og medierne i provinsen. Og mellem forskellige grupper i befolkningen.