Regeringen får massiv kritik for planer om at videreføre de borgerliges besparelser på DR

Næste år skal danskerne have 574 kroner mindre op af lommen i licens til DR og anden public service end i år.

Den beskæring af licensen til 1.353 kroner i 2020 følger af sidste års blå aftaler mellem V-LA-K-regeringen og Dansk Folkeparti, der skar 20 procent af DR’s budget og gradvis vil skrotte licensen til fordel for betaling via skatten.

Men når den socialdemokratiske regering torsdag sender licensbeskæringen til afstemning i Folketingets Finansudvalg, er der reelt tale om en fortsættelse af den blå sparepolitik, lyder det nu i et protestkor fra regeringens støttepartier.

Både Enhedslisten, Radikale Venstre og SF vil således stemme imod et såkaldt aktstykke, da det ifølge de tre partier indfører en politik, som hele det røde flertal har erklæret sig som modstander af.

»Hele ideen med ikke at være med i et forlig er altså, at man kan lave tingene om efter et valg. Vi har forståelse for, at det kan være svært at lave en helt ny model inden 1. januar, men det forpligter os ikke til at fortsætte de blås indtil 2022, sådan som man planlægger her. Vi skal forhandle med udgangspunkt i forståelsespapirets klare udtalelse om, at vi skal styrke public service«, siger Enhedslistens medieordfører, Søren Søndergaard.

»Ender vi med at fjerne over en halv milliard fra public service, er det jo klart for enhver, at så bliver opgaven med bare at bringe området tilbage til det stadie, vi var på, før nedskæringerne begyndte, næsten uoverstigelig«.

Hvis regeringen viderefører den borgerlige licensplan, vil det ifølge Kulturministeriets svar til Enhedslisten i sagen betyde, at DR alene næste år vil have 120 millioner kroner mindre at lave indhold for end i 2019. Et fald, som udgør en del af de i alt 773 millioner kroner, som V-LA-K-regeringen og DF sidste forår aftalte at skære på DR over fem år.

Men også ifølge SF’s finansordfører, Lisbeth Bech Poulsen, lægger Socialdemokratiet nu af egen drift op til at fortsætte med de besparelser.

»En besparelse, vi ikke går ind for, og som vi ikke har del i. Vi ønsker, at regeringen i stedet får sat gang i medieforhandlingerne«, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Uacceptabel model

Utilfredsheden blandt støttepartierne gælder også det, man ser som en knæsættelse af selve de blå partiers skattemodel. I den model skal alle enkeltborgere med undtagelse af en gruppe pensionister som udgangspunkt bidrage med det samme beløb til public service uanset indkomst.

»For os er det helt uforståeligt, at regeringen lægger op til at videreføre en så hamrende asocial model med et lige stort bidrag fra de allerrigeste og de fattigste. Det er en uacceptabel model, og derfor er der ingen grund til at gennemføre den«, siger Søren Søndergaard.

Så kunne vi lige så godt gå hjem, trække dynen op over hovedet og glæde os til jul Jens Rohde (R)

Han vil have drøftet en helt ny model for finansiering af public service under de kommende finanslovs- og medieforhandlinger. Det samme vil Radikale Venstres medieordfører, Jens Rohde, som mildest talt er frustreret:

»Det her strider imod alt, hvad vi har talt om ved hvert eneste møde i Kulturministeriet siden valget. Ved hvert eneste møde. Her har vi ellers været meget klare i spyttet: Vi ønsker ikke at være med til at sætte en model i søen, som vi bagefter skal mobilisere et flertal til at ændre«, siger han.

»Og vi føler os ikke bundet af den tidligere regerings politik på dette område. Hvorfor i alverden skulle vi det? Så kunne vi lige så godt gå hjem, trække dynen op over hovedet og glæde os til jul. Vi har støttet en anden regering, fordi vi vil have en anden politik, også hvad angår DR, og det kommer vi til at stå fast på«.