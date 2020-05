'Horisont' har vist millioner af danskere verden: »Det var som at køre ind i en kz-lejr. Og så snart man bevægede sig ud i landsbyerne, lå der jo lig«

FOR ABONNENTER

En gammel kinesisk forbandelse lyder: »Gid du måtte leve i interessante tider«. Og det kan godt være, at mange føler sig ramt i denne tid, hvor vi ikke alene er vidner til, men også en slags deltagere i noget så omfattende og sjældent som en pandemi. Men et blik i bakspejlet fortæller, at vi roligt kan skrue lidt ned for den historiske selvmedlidenhed.