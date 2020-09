Efter masser af skældud: Endelig får Joy Mogensen ros af kritikerne

Kulturminister Joy Mogensen (S) skulle måske sætte et hak i sin kalender. For det er endog meget sjældent, at hun i løbet af det seneste år har fået ros af Folketingets medieordførere.

Men det gør hun i dag.

Kulturministeren foreslår nemlig, at der stilles krav om at det omstridte Radio- og tv-nævnet fremover skal have medlemmer med praktisk medieerfaring.