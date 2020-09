TV 2 fortryder omdiskuteret udgave af 'Presselogen': »Vi skulle have valgt en kvindelig vært«

Tirsdag eftermiddag indkaldte TV 2’s ledelse til møde om »kulturen« på TV 2.

Mødet var et udtryk for, at ledelsen på tv-stationen ville afspejle over for medarbejderne, at man tager problemet med sexisme »meget alvorligt«, siger tillidsrepræsentant på TV 2 Palle Jensen, der var til stede ved det digitale møde.

»Vi må vedkende os, at folk ikke er gået til os med de problemer, de havde. Der må vi se os selv i øjnene og spørge: Hvorfor har de ikke gjort det?«.