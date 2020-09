Ti kvinder sender brev til DR om krænkende oplevelser: »Da han passerer Cecilie, klemmer han om hendes ene balle«

Uønskede sms’er og massage, klap i numsen og ubehagelige kommentarer.

Det er nogle af de oplevelser, ti forhenværende journalistpraktikanter på DR Nyheder har overværet eller oplevet i perioden 2015 til 2019. Kvinderne har i fællesskab sendt et brev til DR's HR-chef.

»Efter at have talt sammen om nogle ubehagelige og grænseoverskridende episoder, som vi enten har oplevet på egen krop eller været vidner til på DR Nyheder, har vi i fællesskab besluttet, at vi ikke kan – og ikke vil – være tavse længere«, står der i brevet ifølge Dagbladet Information.

Alle ti kvinder har underskrevet brevet med deres fulde navn.

En af kvinderne er Kathrine Meyer, som i 2015-2016 var praktikant på DR Nyheder. Hun fortæller, at hun ikke har oplevet noget krænkende på egen krop, men hun observerede, hvordan en anden praktikant, Cecilie Lange, blev befølt på numsen af en af DR's chefer.

»Da han passerer Cecilie, klemmer han om hendes ene balle og siger godmorgen til hende. Så går han videre. Jeg var helt paf over det og tænkte, at det var vildt upassende. Jeg blev rigtig vred og kunne efterfølgende ikke tage nogle af de ting, han sagde, seriøst«, fortæller hun til Politiken.

»De fleste nye praktikanter vil ikke lave problemer«

Cecilie Lange har også underskrevet brevet og fortalt til Information, at det konkret drejer sig om to episoder, hvor hun blev klappet i numsen af den samme chef i DR. Ingen af pigerne gik efterfølgende til HR eller deres praktikantvejledere.

»Der er jo et kæmpestort problem, at DR ikke informerer deres praktikanter om, hvordan man bedst kan gå til HR med sine oplevelser, for man har ikke lyst til at gå til en praktikantvejleder eller chef. De fleste nye praktikanter vil ikke lave problemer, og især ikke når det handler om højtstående chefer«, siger Kathrine Meyer.

Hun fortæller, at hun har hørt lignende historier fra kollegaer, der har arbejdet andre steder.

»Chefer og chefredaktører kan få lov til at gøre sådanne ting, uden at det bliver påtalt«, siger hun.

Brevets initiativtager er Shani Pedersen, som var praktikant på DR fra 2016 til 2017. Hun blev inspireret til at skrive brevet af tv-værten Sofie Linde, som under Zulus Comedy Galla fortalte om sine egne oplevelser om sexisme i mediebranchen. Shani Pedersen fortæller til Information, at hun håber, brevet kan give anledning til, at den sexistiske kultur på nyhedsstationen bliver undersøgt.

»Vi må konstatere, og det er jeg enormt ked af, at i hvert fald denne her gruppe af tidligere praktikanter har oplevet, at deres grænser er blevet overskredet. Og at de ikke har følt det naturligt at sige fra eller gøre opmærksom på det«, siger DR Nyheders nyhedsdirektør Sandy French til Information. Hun har ikke nogen kommentarer til de konkrete sager i brevet.