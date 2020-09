Hård kritik af mediebranchens topchefer

I mediebranchen er der langt større risiko for, at din chef befamler dig, beder om nøgenbilleder eller inviterer dig på hotel for at have sex, hvis du ikke er fastansat.

Den klare tendens tegner sig, efter at 1.615 kvinder for en uge siden skrev under på et støttebrev til tv-vært Sofie Linde for at sætte fokus på seksuel chikane og sexisme.

Flere mediehuse har indsatser for at skabe tryggere rammer for praktikanter, blandt andet ved hjælp af ordninger med praktikantvejledere. Men selv om mediernes chefer anerkender problemet med de sårbare løstansatte, har hverken DR, Politiken, TV 2, Ekstra Bladet eller B.T. specifikke strategier for at sikre dem mod seksuel chikane.