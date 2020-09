Initiativtager bag støttebrev til Sofie Linde: »Vi er færdige med at tale om, om det sker. Det sker. Punktum. Og hvad gør vi så ved det?«

Der skal en kulturændring til, hvis sexchikane på arbejdspladser skal stoppes, og det vil kræve mere lovgivning på området i fremtiden.

Det siger ligestillingsminister Mogens Jensen (S), efter han fredag har holdt møde med udvalgte kvinder i mediebranchen, heriblandt Sofie Linde, og tre kvindeorganisationer.

»Hver eneste chef har et ansvar for, at det bliver kommunikeret klart ud på vedkommendes arbejdsplads, at sexchikane, lumre vittigheder, sexistisk kultur ikke er acceptabelt. Og at det har konsekvenser, hvis man bidrager til en sådan kultur«, udtaler Mogens Jensen til Ritzau.