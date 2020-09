Her trives sexchikanen særligt: »Mange vil kravle nøgne igennem knust glas for at være med«

Det handler ikke kun om, at journalister har blikket rettet mod egen navle, når mediebranchens kønsproblemer har fyldt så meget i de sidste ugers avisspalter og sendeflader.

Ingen vil afvise, at krænkelser og lummer hverdagssexisme også kan findes på byggepladser og ved samlebånd. Men der er særlige forudsætninger i mediebranchen og lignende kreative fag, der gør, at sexchikane har de fineste vækstvilkår her, siger en række forskere og eksperter.

»Mediebranchen og den kreative kunstverden er brancher, som er kendetegnet ved, at nogle bliver stjerner og får en ophøjet status. Det er brancher, som mange vil kravle nøgne igennem knust glas for at være med i«, siger Bjarke Oxlund, professor mso og institutleder ved antropologi på Københavns Universitet.